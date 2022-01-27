https://ria.ru/20220127/gretsiya-1769767592.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на лето в Грецию

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на лето в Грецию - РИА Новости, 27.01.2022

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на лето в Грецию

Туроператоры рассказали, сколько стоит летний отдых в Греции, если воспользоваться акцией раннего бронирования, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T19:02

2022-01-27T19:02

2022-01-27T19:02

туризм

греция

корфу

родос

крит (остров)

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит летний отдых в Греции, если воспользоваться акцией раннего бронирования, сообщает АТОР.С января по апрель можно купить туры со значительной скидкой, но чем ближе к сезону, тем она меньше, говорят участники рынка. Сейчас дисконт на летние путевки достигает 30 процентов. Отдельные отели предлагают цены вполовину ниже регулярных, включая различные бонусы: бесплатное проживание детям, повышение категории номера или типа питания.По сравнению с прошлым летним сезоном каникулы в Греции, если считать в валюте, подорожали незначительно: на три-пять процентов. При этом интерес к раннему бронированию за год вырос примерно на треть, но продажи остаются ниже уровня допандемийного 2019 года, говорят эксперты.Наибольшим спросом пользуются отели для семейного отдыха категории четыре звезды. Растет число заявок на продолжительное пребывание — до 12 ночей.Больше всего туристов интересуют гостиницы на курортах Крита, Родоса и Корфу, а также в Халкидиках.В конце мая недельный тур на двоих с перелетом и проживанием в отеле категории три или четыре звезды с питанием "все включено" можно купить за 70-80 тысяч рублей. Если выбрать размещение в апартаментах, то стоимость отдыха начинается от 50 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20210827/rodos-1747002537.html

https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html

греция

корфу

родос

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греция, корфу, родос, крит (остров), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19