https://ria.ru/20220127/gosuslugi-1769832069.html

Пострадавшие при ЧС смогут получать выплаты через Госуслуги

Пострадавшие при ЧС смогут получать выплаты через Госуслуги - РИА Новости, 27.01.2022

Пострадавшие при ЧС смогут получать выплаты через Госуслуги

Все российские регионы в первой половине 2022 года должны перейти на новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему при чрезвычайных ситуациях населению РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:14

2022-01-27T17:14

2022-01-27T18:14

общество

госуслуги

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Все российские регионы в первой половине 2022 года должны перейти на новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему при чрезвычайных ситуациях населению через портал государственных услуг, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.Двадцать седьмого января в ведомстве прошло совещание по вопросам цифровизации процесса оказания финансовой помощи пострадавшему от чрезвычайных ситуаций населению, в котором приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти.Отмечается, что участники совещания рассмотрели актуальные вопросы внедрения процесса оказания финансовой помощи пострадавшему при ЧС населению на портале государственных слуг, а также опыт пилотных регионов, где были протестированы эти нововведения."Государственные услуги упростят процедуру подачи заявлений, автоматизируют и ускорят процесс принятия решения о назначении выплат, обеспечат индивидуальный подход к каждому заявителю", - резюмирует МЧС РФ.

https://ria.ru/20220127/koronavirus-1769786186.html

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общество, госуслуги, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия