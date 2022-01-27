https://ria.ru/20220127/gosuslugi-1769832069.html
Пострадавшие при ЧС смогут получать выплаты через Госуслуги
Пострадавшие при ЧС смогут получать выплаты через Госуслуги - РИА Новости, 27.01.2022
Пострадавшие при ЧС смогут получать выплаты через Госуслуги
Все российские регионы в первой половине 2022 года должны перейти на новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему при чрезвычайных ситуациях населению РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:14
2022-01-27T17:14
2022-01-27T18:14
общество
госуслуги
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Все российские регионы в первой половине 2022 года должны перейти на новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему при чрезвычайных ситуациях населению через портал государственных услуг, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.Двадцать седьмого января в ведомстве прошло совещание по вопросам цифровизации процесса оказания финансовой помощи пострадавшему от чрезвычайных ситуаций населению, в котором приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти.Отмечается, что участники совещания рассмотрели актуальные вопросы внедрения процесса оказания финансовой помощи пострадавшему при ЧС населению на портале государственных слуг, а также опыт пилотных регионов, где были протестированы эти нововведения."Государственные услуги упростят процедуру подачи заявлений, автоматизируют и ускорят процесс принятия решения о назначении выплат, обеспечат индивидуальный подход к каждому заявителю", - резюмирует МЧС РФ.
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общество, госуслуги, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
17:14 27.01.2022 (обновлено: 18:14 27.01.2022)
Пострадавшие при ЧС смогут получать выплаты через Госуслуги
Замглавы МЧС Ничипорчук: выплаты пострадавшим при ЧС через Госуслуги начнутся в этом году
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Все российские регионы в первой половине 2022 года должны перейти на новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему при чрезвычайных ситуациях населению через портал государственных услуг, рассказали
в пресс-службе МЧС РФ.
Двадцать седьмого января в ведомстве прошло совещание по вопросам цифровизации процесса оказания финансовой помощи пострадавшему от чрезвычайных ситуаций населению, в котором приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти.
"В соответствии с поручением правительства Российской Федерации регионам необходимо перейти на новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему населению уже к концу первого полугодия текущего года", - приводит пресс-служба МЧС России слова заместителя министра Виктора Ничипорчука.
Отмечается, что участники совещания рассмотрели актуальные вопросы внедрения процесса оказания финансовой помощи пострадавшему при ЧС населению на портале государственных слуг, а также опыт пилотных регионов, где были протестированы эти нововведения.
"Государственные услуги упростят процедуру подачи заявлений, автоматизируют и ускорят процесс принятия решения о назначении выплат, обеспечат индивидуальный подход к каждому заявителю", - резюмирует МЧС РФ.