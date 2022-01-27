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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220127/gospitalizatsiya-1769784282.html
Инфекционист дал оптимистический прогноз по госпитализациям в Москве
Инфекционист дал оптимистический прогноз по госпитализациям в Москве - РИА Новости, 27.01.2022
Инфекционист дал оптимистический прогноз по госпитализациям в Москве
Прогнозы по госпитализации в Москве с учётом распространения штамма коронавируса "омикрон" пока оптимистические, сообщил РИА Новости врач-инфекционист,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:54
2022-01-27T14:10
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
николай малышев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Прогнозы по госпитализации в Москве с учётом распространения штамма коронавируса "омикрон" пока оптимистические, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев."Пока, слава богу, все оптимистично. Очень большая нагрузка на амбулаторно-поликлиническую сеть. На госпитальную сеть нагрузка пока не зашкаливает и даже не подходит к тому, что мы наблюдали некоторое время назад. Сейчас идет "омикрон", и уже более-менее понятно, все-таки уже определенное количество, не полностью нужное, но достигнуто в отношении вакцинации. Поэтому более-менее мы спокойны в отношении госпитальной базы", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, ожидается ли резкий всплеск госпитализаций на фоне роста заболеваемости.Он также добавил, что растет число госпитализаций детей с коронавирусом, но медицинская система с этим справляется. "Госпитализации среди детей, да, возрастают. У "омикрона" большая инфекциозность, поэтому дети стали чаще (болеть). Госпитализации продолжатся, но пока более-менее все справляются",- отметил инфекционист.За последнее сутки в Москве выявлено 26 586 новых случаев COVID-19, это очередной антирекорд по заболеваемости. При этом из новых выявленных заболевших госпитализировано 5,5%.Как ранее сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в настоящее время в Москве свободно 7 тысяч или 42% коек для больных коронавирусом, при этом расслабляться не стоит. Также, по ее словам, дети стали болеть коронавирусом гораздо чаще и попадать в больницы, поэтому число коек в детских стационарах увеличат.
https://ria.ru/20220127/omikron-1769708288.html
https://ria.ru/20220126/omikron-1769692760.html
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общество, москва, здоровье - общество, николай малышев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:54 27.01.2022 (обновлено: 14:10 27.01.2022)
 
Инфекционист дал оптимистический прогноз по госпитализациям в Москве

Инфекционист Малышев дал оптимистический прогноз по госпитализациям в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Прогнозы по госпитализации в Москве с учётом распространения штамма коронавируса "омикрон" пока оптимистические, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
"Пока, слава богу, все оптимистично. Очень большая нагрузка на амбулаторно-поликлиническую сеть. На госпитальную сеть нагрузка пока не зашкаливает и даже не подходит к тому, что мы наблюдали некоторое время назад. Сейчас идет "омикрон", и уже более-менее понятно, все-таки уже определенное количество, не полностью нужное, но достигнуто в отношении вакцинации. Поэтому более-менее мы спокойны в отношении госпитальной базы", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, ожидается ли резкий всплеск госпитализаций на фоне роста заболеваемости.
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Он также добавил, что растет число госпитализаций детей с коронавирусом, но медицинская система с этим справляется. "Госпитализации среди детей, да, возрастают. У "омикрона" большая инфекциозность, поэтому дети стали чаще (болеть). Госпитализации продолжатся, но пока более-менее все справляются",- отметил инфекционист.
За последнее сутки в Москве выявлено 26 586 новых случаев COVID-19, это очередной антирекорд по заболеваемости. При этом из новых выявленных заболевших госпитализировано 5,5%.
Как ранее сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в настоящее время в Москве свободно 7 тысяч или 42% коек для больных коронавирусом, при этом расслабляться не стоит. Также, по ее словам, дети стали болеть коронавирусом гораздо чаще и попадать в больницы, поэтому число коек в детских стационарах увеличат.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоНиколай МалышевКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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