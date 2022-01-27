13:54 27.01.2022 (обновлено: 14:10 27.01.2022)
Инфекционист дал оптимистический прогноз по госпитализациям в Москве
Инфекционист Малышев дал оптимистический прогноз по госпитализациям в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Прогнозы по госпитализации в Москве с учётом распространения штамма коронавируса "омикрон" пока оптимистические, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
"Пока, слава богу, все оптимистично. Очень большая нагрузка на амбулаторно-поликлиническую сеть. На госпитальную сеть нагрузка пока не зашкаливает и даже не подходит к тому, что мы наблюдали некоторое время назад. Сейчас идет "омикрон", и уже более-менее понятно, все-таки уже определенное количество, не полностью нужное, но достигнуто в отношении вакцинации. Поэтому более-менее мы спокойны в отношении госпитальной базы", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, ожидается ли резкий всплеск госпитализаций на фоне роста заболеваемости.
Он также добавил, что растет число госпитализаций детей с коронавирусом, но медицинская система с этим справляется. "Госпитализации среди детей, да, возрастают. У "омикрона" большая инфекциозность, поэтому дети стали чаще (болеть). Госпитализации продолжатся, но пока более-менее все справляются",- отметил инфекционист.
За последнее сутки в Москве выявлено 26 586 новых случаев COVID-19, это очередной антирекорд по заболеваемости. При этом из новых выявленных заболевших госпитализировано 5,5%.
Как ранее сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в настоящее время в Москве свободно 7 тысяч или 42% коек для больных коронавирусом, при этом расслабляться не стоит. Также, по ее словам, дети стали болеть коронавирусом гораздо чаще и попадать в больницы, поэтому число коек в детских стационарах увеличат.