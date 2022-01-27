https://ria.ru/20220127/gospitalizatsiya-1769784282.html

Инфекционист дал оптимистический прогноз по госпитализациям в Москве

Инфекционист дал оптимистический прогноз по госпитализациям в Москве - РИА Новости, 27.01.2022

Инфекционист дал оптимистический прогноз по госпитализациям в Москве

Прогнозы по госпитализации в Москве с учётом распространения штамма коронавируса "омикрон" пока оптимистические, сообщил РИА Новости врач-инфекционист,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:54

2022-01-27T13:54

2022-01-27T14:10

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Прогнозы по госпитализации в Москве с учётом распространения штамма коронавируса "омикрон" пока оптимистические, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев."Пока, слава богу, все оптимистично. Очень большая нагрузка на амбулаторно-поликлиническую сеть. На госпитальную сеть нагрузка пока не зашкаливает и даже не подходит к тому, что мы наблюдали некоторое время назад. Сейчас идет "омикрон", и уже более-менее понятно, все-таки уже определенное количество, не полностью нужное, но достигнуто в отношении вакцинации. Поэтому более-менее мы спокойны в отношении госпитальной базы", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, ожидается ли резкий всплеск госпитализаций на фоне роста заболеваемости.Он также добавил, что растет число госпитализаций детей с коронавирусом, но медицинская система с этим справляется. "Госпитализации среди детей, да, возрастают. У "омикрона" большая инфекциозность, поэтому дети стали чаще (болеть). Госпитализации продолжатся, но пока более-менее все справляются",- отметил инфекционист.За последнее сутки в Москве выявлено 26 586 новых случаев COVID-19, это очередной антирекорд по заболеваемости. При этом из новых выявленных заболевших госпитализировано 5,5%.Как ранее сообщала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в настоящее время в Москве свободно 7 тысяч или 42% коек для больных коронавирусом, при этом расслабляться не стоит. Также, по ее словам, дети стали болеть коронавирусом гораздо чаще и попадать в больницы, поэтому число коек в детских стационарах увеличат.

https://ria.ru/20220127/omikron-1769708288.html

https://ria.ru/20220126/omikron-1769692760.html

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