https://ria.ru/20220127/gosizmena-1769804385.html

Жителя ЛНР приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о госизмене

Жителя ЛНР приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о госизмене - РИА Новости, 27.01.2022

Жителя ЛНР приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о госизмене

Житель города Cтаханова в самопровозглашенной Луганской народной республике, передававший Службе внешней разведке Украины сведения о сотрудниках... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:16

2022-01-27T15:16

2022-01-27T15:16

в мире

украина

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Житель города Cтаханова в самопровозглашенной Луганской народной республике, передававший Службе внешней разведке Украины сведения о сотрудниках правоохранительных органов, государственных служащих республики, передвижении военной техники и социально-политической и экономической обстановке в республике, получил 12 лет лишения свободы по делу о госизмене, сообщили РИА Новости в пресс-службе генпрокуратуры ЛНР."В Верховном суде ЛНР поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Стаханова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 335 Уголовного кодекса ЛНР ("государственная измена")", - сообщил представитель генпрокуратуры.По данным ведомства, мужчину в сентябре 2017 года завербовали сотрудники внешней разведки Украины, после чего подсудимый собрал и передал Киеву сведения о 17 жителях ЛНР, в число которых входили сотрудники правоохранительных органов и государственные служащие республики."Кроме того, подсудимый, действуя против безопасности Луганской народной республики, в период с сентября 2017 года по апрель 2021 года, находясь на территории ЛНР, собирал и передавал информацию о передвижении военной техники и сведения о социально-политической и экономической обстановке в республике", - добавил представитель пресс-службы Генпрокуратуры. Он уточнил, что на судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся."Приговором Верховного Суда ЛНР подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы", - сообщил представитель ведомства.

https://ria.ru/20210721/gosizmena-1742254310.html

https://ria.ru/20210316/krym-1601560359.html

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в мире, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр