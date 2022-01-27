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В комитете Госдумы обсудят проект обращения о признании ЛНР и ДНР
В комитете Госдумы обсудят проект обращения о признании ЛНР и ДНР - РИА Новости, 27.01.2022
В комитете Госдумы обсудят проект обращения о признании ЛНР и ДНР
Думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в начале февраля обсудит внесенный фракцией КПРФ проект обращения Думы к... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:00
2022-01-27T17:00
николай коломейцев
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид калашников
леонид слуцкий (политик)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в начале февраля обсудит внесенный фракцией КПРФ проект обращения Думы к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР независимыми, сообщил глава комитета Леонид Калашников.Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили главу государства рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи."Комитет обратился с предложением ко всем фракциям дать свои соображения по этому поводу для того, чтобы мы могли дальше принять заключение комитета, и управление правовой помощи должно свое заключение к этому дать. После этого мы обсудим на заседании комитета и вынесем на Совет Думы. Это будет в начале февраля", - сказал Калашников журналистам.В свою очередь глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в обсуждении обращения к президенту о независимости ЛНР и ДНР принимают участие и эксперты. "Но как тему архиважную форсировать ее ни в коем случае нельзя", - подчеркнул Слуцкий.Ранее первый замглавы фракции коммунистов Николай Коломейцев говорил РИА Новости, что Совет Госдумы принял решение в феврале рассмотреть проект фракции КПРФ о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220127/zelenskiy-1769718656.html
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николай коломейцев, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид калашников, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр
17:00 27.01.2022
 
В комитете Госдумы обсудят проект обращения о признании ЛНР и ДНР

Комитет Госдумы по СНГ в начале февраля обсудит проект обращения о признании ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Григорий СысоевЗдании Государственной думы РФ
Здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Здании Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в начале февраля обсудит внесенный фракцией КПРФ проект обращения Думы к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР независимыми, сообщил глава комитета Леонид Калашников.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили главу государства рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
"Комитет обратился с предложением ко всем фракциям дать свои соображения по этому поводу для того, чтобы мы могли дальше принять заключение комитета, и управление правовой помощи должно свое заключение к этому дать. После этого мы обсудим на заседании комитета и вынесем на Совет Думы. Это будет в начале февраля", - сказал Калашников журналистам.
В свою очередь глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в обсуждении обращения к президенту о независимости ЛНР и ДНР принимают участие и эксперты. "Но как тему архиважную форсировать ее ни в коем случае нельзя", - подчеркнул Слуцкий.
Ранее первый замглавы фракции коммунистов Николай Коломейцев говорил РИА Новости, что Совет Госдумы принял решение в феврале рассмотреть проект фракции КПРФ о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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