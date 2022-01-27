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Комитет Госдумы готовит законопроект в отношении криптовалют
Комитет Госдумы готовит законопроект в отношении криптовалют - РИА Новости, 27.01.2022
Комитет Госдумы готовит законопроект в отношении криптовалют
Комитет Госдумы по финансовому рынку начал готовить законопроект, направленный на регулирование криптовалютной сферы, затем документ направят для обсуждения в... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:05
2022-01-27T13:05
экономика
технологии
владимир путин
анатолий аксаков
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку начал готовить законопроект, направленный на регулирование криптовалютной сферы, затем документ направят для обсуждения в Банк России и Минфин, заявил РИА Новости глава комитета Анатолий Аксаков.Ранее ЦБ РФ опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. Также, по данным регулятора, на РФ приходится свыше 11% мировых вычислительных мощностей, используемых для майнинга самой популярной цифровой валюты - биткоина.Также, по словам депутата, в феврале на площадке Госдумы может состояться встреча с представителями регуляторов и экспертами, где также будет обсуждаться регулирование криптовалют. "По моему поручению экспертный совет - у нас есть экспертный совет по цифровой трансформации, в его ведении находится в том числе тема криптовалют - в феврале должен собрать заинтересованные стороны для обсуждения этого вопроса", - добавил Аксаков.Тем временем накануне президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством попросил его провести дискуссию с Банком России на тему регулирования криптовалют, прийти к единому мнению и сообщить о результатах. Дело в том, что Минфин, в отличие от ЦБ, выступает за регулирование, а не запрет криптовалют. Как сообщил во вторник глава департамента финансовой политики Иван Чебесков, министерство подготовил соответствующую концепцию и ждет позицию правительства по этому вопросу.
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экономика, технологии, владимир путин, анатолий аксаков, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия
13:05 27.01.2022
 
Комитет Госдумы готовит законопроект в отношении криптовалют

Комитет Госдумы по финансовому рынку начал готовить законопроект в отношении криптовалют

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку начал готовить законопроект, направленный на регулирование криптовалютной сферы, затем документ направят для обсуждения в Банк России и Минфин, заявил РИА Новости глава комитета Анатолий Аксаков.
Ранее ЦБ РФ опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. Также, по данным регулятора, на РФ приходится свыше 11% мировых вычислительных мощностей, используемых для майнинга самой популярной цифровой валюты - биткоина.
"Мы еще до появления доклада начали этот вопрос обсуждать, мы встречались и с представителями рынка, и с представителями государственных институтов. Точки зрения всех понятны. Группа энтузиастов, но при этом достаточно взвешенных людей, готовит проект закона, который в ближайшее время должен поступить в комитет. Мы его направим для того, чтобы высказать свою точку зрения, и в Центральный банк, и в министерство (финансов - ред.)", - сказал Аксаков.
Также, по словам депутата, в феврале на площадке Госдумы может состояться встреча с представителями регуляторов и экспертами, где также будет обсуждаться регулирование криптовалют. "По моему поручению экспертный совет - у нас есть экспертный совет по цифровой трансформации, в его ведении находится в том числе тема криптовалют - в феврале должен собрать заинтересованные стороны для обсуждения этого вопроса", - добавил Аксаков.
Тем временем накануне президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством попросил его провести дискуссию с Банком России на тему регулирования криптовалют, прийти к единому мнению и сообщить о результатах. Дело в том, что Минфин, в отличие от ЦБ, выступает за регулирование, а не запрет криптовалют. Как сообщил во вторник глава департамента финансовой политики Иван Чебесков, министерство подготовил соответствующую концепцию и ждет позицию правительства по этому вопросу.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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ЭкономикаТехнологииВладимир ПутинАнатолий АксаковМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФРоссия
 
 
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