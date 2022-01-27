https://ria.ru/20220127/gosduma-1769772590.html

Комитет Госдумы готовит законопроект в отношении криптовалют

Комитет Госдумы готовит законопроект в отношении криптовалют - РИА Новости, 27.01.2022

Комитет Госдумы готовит законопроект в отношении криптовалют

Комитет Госдумы по финансовому рынку начал готовить законопроект, направленный на регулирование криптовалютной сферы, затем документ направят для обсуждения в... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:05

2022-01-27T13:05

2022-01-27T13:05

экономика

технологии

владимир путин

анатолий аксаков

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку начал готовить законопроект, направленный на регулирование криптовалютной сферы, затем документ направят для обсуждения в Банк России и Минфин, заявил РИА Новости глава комитета Анатолий Аксаков.Ранее ЦБ РФ опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. Также, по данным регулятора, на РФ приходится свыше 11% мировых вычислительных мощностей, используемых для майнинга самой популярной цифровой валюты - биткоина.Также, по словам депутата, в феврале на площадке Госдумы может состояться встреча с представителями регуляторов и экспертами, где также будет обсуждаться регулирование криптовалют. "По моему поручению экспертный совет - у нас есть экспертный совет по цифровой трансформации, в его ведении находится в том числе тема криптовалют - в феврале должен собрать заинтересованные стороны для обсуждения этого вопроса", - добавил Аксаков.Тем временем накануне президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством попросил его провести дискуссию с Банком России на тему регулирования криптовалют, прийти к единому мнению и сообщить о результатах. Дело в том, что Минфин, в отличие от ЦБ, выступает за регулирование, а не запрет криптовалют. Как сообщил во вторник глава департамента финансовой политики Иван Чебесков, министерство подготовил соответствующую концепцию и ждет позицию правительства по этому вопросу.

https://ria.ru/20220126/mayning-1769647271.html

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экономика, технологии, владимир путин, анатолий аксаков, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия