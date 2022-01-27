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Госдеп отреагировал на ситуацию с женой чеченского судьи Янгулбаева
Госдеп отреагировал на ситуацию с женой чеченского судьи Янгулбаева - РИА Новости, 27.01.2022
Госдеп отреагировал на ситуацию с женой чеченского судьи Янгулбаева
США обеспокоены сообщениями о "похищениях и произвольных задержаниях" десятков людей властями Чечни и призывают российское руководство не потворствовать такой... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T19:00
2022-01-27T19:00
в мире
рамзан кадыров
нижний новгород
россия
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ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. США обеспокоены сообщениями о "похищениях и произвольных задержаниях" десятков людей властями Чечни и призывают российское руководство не потворствовать такой практике, сказано в заявлении госдепартамента.Американское внешнеполитическое ведомство обратило внимание на ситуацию с Заремой Мусаевой. Жена отставного судьи чеченского Верховного суда Сайди Янгулбаева была на прошлой неделе задержана в Нижнем Новгороде и перевезена в Чечню."США обеспокоены продолжающимися сообщениями о похищениях и произвольных задержаниях, проводимых властями российской республики Чечня, в том числе о десятках похищений и произвольных задержаний за последние недели родственников чеченских правозащитников и диссидентов", - сказано в заявлении."Мы призываем к немедленному освобождению всех, кто был несправедливо задержан", - добавил госдепартамент.Он также выразил обеспокоенность сообщениями о том, что "подобная тактика давления" применяется в Чечне к родственникам "диссидентов, живущих за пределами Российской Федерации"."Мы отвергаем безосновательные попытки главы Чечни Рамзана Кадырова очернить правозащитников и независимых журналистов, и мы призываем его прекратить преследование со стороны властей инакомыслящих, представителей LGBTQI+ сообщества, религиозных и этнических меньшинств и других людей, включая репрессии против членов их семей", - заявил госдепартамент.Он призвал российские федеральные власти "воздержаться от потворствования репрессивным действиям, в том числе транснационального характера", и привлечь к ответу виновных в "продолжающихся вопиющих нарушениях прав человека в Чечне", в соответствии с законодательством РФ и ее международными обязательствами.Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница агентства рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Янгулбаев с дочерью уехали из страны.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".
https://ria.ru/20220121/musaeva-1769006667.html
https://ria.ru/20220127/chechnya-1769799975.html
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в мире, рамзан кадыров, нижний новгород, россия
19:00 27.01.2022
 
Госдеп отреагировал на ситуацию с женой чеченского судьи Янгулбаева

Госдеп: США обеспокоены ситуацией с женой чеченского судьи Янгулбаева

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. США обеспокоены сообщениями о "похищениях и произвольных задержаниях" десятков людей властями Чечни и призывают российское руководство не потворствовать такой практике, сказано в заявлении госдепартамента.
Американское внешнеполитическое ведомство обратило внимание на ситуацию с Заремой Мусаевой. Жена отставного судьи чеченского Верховного суда Сайди Янгулбаева была на прошлой неделе задержана в Нижнем Новгороде и перевезена в Чечню.
Сайди Янгулбаев - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 22:57
Супруга экс-судьи Чечни рассказала, как с ней обращались правоохранители
"США обеспокоены продолжающимися сообщениями о похищениях и произвольных задержаниях, проводимых властями российской республики Чечня, в том числе о десятках похищений и произвольных задержаний за последние недели родственников чеченских правозащитников и диссидентов", - сказано в заявлении.
"Мы призываем к немедленному освобождению всех, кто был несправедливо задержан", - добавил госдепартамент.
Он также выразил обеспокоенность сообщениями о том, что "подобная тактика давления" применяется в Чечне к родственникам "диссидентов, живущих за пределами Российской Федерации".
"Мы отвергаем безосновательные попытки главы Чечни Рамзана Кадырова очернить правозащитников и независимых журналистов, и мы призываем его прекратить преследование со стороны властей инакомыслящих, представителей LGBTQI+ сообщества, религиозных и этнических меньшинств и других людей, включая репрессии против членов их семей", - заявил госдепартамент.
Он призвал российские федеральные власти "воздержаться от потворствования репрессивным действиям, в том числе транснационального характера", и привлечь к ответу виновных в "продолжающихся вопиющих нарушениях прав человека в Чечне", в соответствии с законодательством РФ и ее международными обязательствами.
Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев
14:57
Омбудсмен Чечни рассказал об условиях содержания жены экс-судьи Янгулбаева
Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница агентства рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".
Янгулбаев с дочерью уехали из страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идет о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
17:22
Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с женой чеченского судьи Янгулбаева
 
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