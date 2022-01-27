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https://ria.ru/20220127/germaniya-1769717354.html
Запад признал могущество России и собственную глупость
В Германии заявили, что Запад должен "построить мост" для России - РИА Новости, 27.01.2022
Запад признал могущество России и собственную глупость
Россия слишком сильна, чтобы Запад мог игнорировать ее интересы, заявил в беседе с RND немецкий политолог Йоханнес Варвик. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T06:27
2022-01-27T06:27
в мире
европа
германия
москва
россия
йоханнес варвик
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия слишком сильна, чтобы Запад мог игнорировать ее интересы, заявил в беседе с RND немецкий политолог Йоханнес Варвик.По его мнению, Европа и США могут выйти из тупиковой ситуации во взаимоотношениях с Москвой, сделав первый шаг.Политолог считает, что для улучшения отношений сторонам необходим новый крупный дискуссионный формат."Своего рода новые Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), наподобие тех, что проводились в начале 1970-х годов для преодоления конфликта между Востоком и Западом. После нескольких лет переговоров был заключен Хельсинкский заключительный акт", — уточнил эксперт.Варвик заключил, что этот процесс будет долгим, но "он того стоит".
https://ria.ru/20220126/lavrov-1769578760.html
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в мире, европа, германия, москва, россия, йоханнес варвик
06:27 27.01.2022
 
В Германии заявили, что Запад должен "построить мост" для России

Немецкий политолог Варвик: Россия слишком сильна, чтобы Запад мог игнорировать ее интересы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия слишком сильна, чтобы Запад мог игнорировать ее интересы, заявил в беседе с RND немецкий политолог Йоханнес Варвик.
По его мнению, Европа и США могут выйти из тупиковой ситуации во взаимоотношениях с Москвой, сделав первый шаг.
"В этом тупике Запад должен построить мост для России. В мире реальной политики Россия слишком сильна и имеет слишком большой потенциал для разрушений и хаоса, чтобы Запад мог просто игнорировать ее интересы", — отметил Варвик.
Политолог считает, что для улучшения отношений сторонам необходим новый крупный дискуссионный формат.
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"Своего рода новые Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), наподобие тех, что проводились в начале 1970-х годов для преодоления конфликта между Востоком и Западом. После нескольких лет переговоров был заключен Хельсинкский заключительный акт", — уточнил эксперт.
Варвик заключил, что этот процесс будет долгим, но "он того стоит".
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19 января, 18:45
На Западе заявили, что Германия "бросила" всех ради России
 
В миреЕвропаГерманияМоскваРоссияЙоханнес Варвик
 
 
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