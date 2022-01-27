https://ria.ru/20220127/germaniya-1769717354.html

Запад признал могущество России и собственную глупость

В Германии заявили, что Запад должен "построить мост" для России - РИА Новости, 27.01.2022

Запад признал могущество России и собственную глупость

Россия слишком сильна, чтобы Запад мог игнорировать ее интересы, заявил в беседе с RND немецкий политолог Йоханнес Варвик. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T06:27

2022-01-27T06:27

2022-01-27T06:27

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия слишком сильна, чтобы Запад мог игнорировать ее интересы, заявил в беседе с RND немецкий политолог Йоханнес Варвик.По его мнению, Европа и США могут выйти из тупиковой ситуации во взаимоотношениях с Москвой, сделав первый шаг.Политолог считает, что для улучшения отношений сторонам необходим новый крупный дискуссионный формат."Своего рода новые Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), наподобие тех, что проводились в начале 1970-х годов для преодоления конфликта между Востоком и Западом. После нескольких лет переговоров был заключен Хельсинкский заключительный акт", — уточнил эксперт.Варвик заключил, что этот процесс будет долгим, но "он того стоит".

https://ria.ru/20220126/lavrov-1769578760.html

https://ria.ru/20220119/germaniya-1768618886.html

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в мире, европа, германия, москва, россия, йоханнес варвик