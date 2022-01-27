https://ria.ru/20220127/gaz-1769869583.html

"Газпром" раскрыл стоимость транзита газа через Белоруссию в 2022 году

"Газпром" раскрыл стоимость транзита газа через Белоруссию в 2022 году - РИА Новости, 27.01.2022

"Газпром" раскрыл стоимость транзита газа через Белоруссию в 2022 году

"Газпром" в 2022 году поставит Белоруссии газ ориентировочно на сумму 2,44 миллиарда долларов и заплатит на транспортировку газа через страну около 250... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T20:38

2022-01-27T20:38

2022-01-27T20:38

экономика

сша

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Газпром" в 2022 году поставит Белоруссии газ ориентировочно на сумму 2,44 миллиарда долларов и заплатит на транспортировку газа через страну около 250 миллионов долларов, говорится в материалах компании.Уточняется, что "Газпром" и его 100%-я дочерняя компания "Газпром трансгаз Беларусь" подписали два дополнения - к контракту на поставку газа в Белоруссию и контракту на транспортировку газа через территорию республики. Эти дополнения в частности продлевают действия соответствующих контрактов на 2022 год, определяют детали по объемам и стоимости."Расчетная стоимость поставляемого газа в 2022 году ориентировочно составляет 2 440 000 000 долларов США с учетом НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации", - указано в материалах "Газпрома"."Общая расчетная стоимость услуг по транспортировке природного газа через территорию Республики Беларусь составляет ориентировочно в 2022 году 250 миллионов долларов США с учетом НДС", - также отмечает компания.При этом "Газпром" и правительство Белоруссии еще в декабре подписали совместный документ - протокол, определяющий порядок формирования цен при поставке природного газа в республику в 2022 году. Как уточняло минэнерго республики, уровень цены на газ для Белоруссии был согласован исходя из условий 2021 года - 128,52 доллара за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20220125/gaz-1769468894.html

https://ria.ru/20220115/gaz-1767946193.html

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экономика, сша, белоруссия, газпром, газпром трансгаз беларусь