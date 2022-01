https://ria.ru/20220127/gaz-1769833582.html

Глава "Нафтогаза" назвал создание в ФРГ "дочки" Nord Stream 2 AG трюком

2022-01-27T17:22

КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал трюком создание немецкой "дочки" Nord Stream 2 AG - компании Gas for Europe GmbH для сертификации "Северного потока — 2", считает, что это не соответствует законам ЕС.В среду, 26 января, стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин."(Президент РФ Владимир – ред.) Путин продолжает демонстрировать свое полное пренебрежение к Европе и ее законодательству. На этот раз речь идет о создании дочерней компании "Газпрома" Gas for Europe, которую он хочет сделать владельцем и оператором части "Северного потока — 2", которая проходит по территории Германии…Мы ожидаем от нового правительства Германии и от регулятора, что они не позволят Путину устраивать юридические трюки и пренебрегать европейскими нормами и законами", - написал Витренко на своей странице в Facebook в четверг.По его словам, "Нафтогаз", как участвующая в процессе сертификации "Северного потока — 2" компания, предоставит немецкому регулятору все свои юридические аргументы относительно якобы невозможности сертификации газопровода.Строительство газопровода "Северный поток — 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии "предприятие-дочку" и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.

