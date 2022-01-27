https://ria.ru/20220127/gaz-1769784934.html
"Газпром" построит хранилище для СПГ на Курилах
"Газпром" построит хранилище для СПГ на Курилах - РИА Новости, 27.01.2022
"Газпром" построит хранилище для СПГ на Курилах
"Газпром" построит специальное хранилище для сжиженного природного газа (СПГ) на Курилах для обеспечения газом островов, сообщил губернатор Сахалинской области... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:55
2022-01-27T13:55
2022-01-27T14:09
экономика
сахалинская область
южно-сахалинск
газпром
валерий лимаренко
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 янв - РИА Новости. "Газпром" построит специальное хранилище для сжиженного природного газа (СПГ) на Курилах для обеспечения газом островов, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на пресс-конференции."Газпром" будет делать СПГ-генерацию. И в этой ситуации будет строиться специальное хранилище, чтобы там проводить СПГ. Планируется, что в 2023-2025 годы это будут три пусковых комплекса, соответственно, будут острова обеспечиваться газоснабжением", - рассказал журналистам глава островного региона.По словам Лимаренко, власти совместно с министерством энергетики Российской Федерации разработали большую энергетическую программу. Все действия правительства региона направлены на создание более комфортной среды проживания для жителей островов.В конце прошлого года Лимаренко на запуске газопровода длиной более 18 км в Южно-Сахалинске отмечал, что фактически Сахалин и Курилы на 100% будут обеспечены газоснабжением, отдаленные населенные пункты – за счет СПГ. Для этого будет построен завод по производству малотоннажного СПГ, уже разработана технология поставки топлива, уточнял губернатор.
https://radiosputnik.ria.ru/20220125/gazprom-1769484807.html
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экономика, сахалинская область, южно-сахалинск, газпром, валерий лимаренко, россия
13:55 27.01.2022 (обновлено: 14:09 27.01.2022)
"Газпром" построит хранилище для СПГ на Курилах
"Газпром" построит хранилище для СПГ на Курилах для обеспечения островов газом