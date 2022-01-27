https://ria.ru/20220127/gaz-1769782066.html

Уровень заполненности газохранилищ в Европе упал до 40,9%

Уровень заполненности газохранилищ в Европе упал до 40,9% - РИА Новости, 27.01.2022

Уровень заполненности газохранилищ в Европе упал до 40,9%

В европейских подземных хранилищах осталось менее четверти от закачанного летом газа, сообщается в официальном телеграм-канале "Газпрома". РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:43

2022-01-27T13:43

2022-01-27T15:02

экономика

природный газ

европа

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/18/1756001846_204:795:2431:2048_1920x0_80_0_0_150264fae6bd5bcacabba5425cec0cc1.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В европейских подземных хранилищах осталось менее четверти от закачанного летом газа, сообщается в официальном телеграм-канале "Газпрома"."По данным Gas Infrastructure Europe, на 25 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26,9 процента (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более трех четвертей от объема газа, закачанного в летний сезон. На 25 января отбор достиг 75,9 процента, или 36,3 миллиарда кубометров газа", — говорится в посте.Таким образом, заполненность хранилищ снизилась в целом до 40,9 процента, а в Германии и Франции — до порядка 39 процентов.С 11 января уровень запасов в европейских ПХГ упал до самых низких за много лет показателей. На 25 января газа в них было на 2,24 миллиарда кубометров меньше прежнего минимума.Заполненность украинских ПХГ также снизилась до 11,8 миллиарда кубов — это на 9,8 миллиарда (45,4 процента) меньше, чем в прошлом году, и на 3,5 миллиарда меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.При этом цены на газ в Европе бьют рекорды. Резкий рост начался с середины прошлого года, а в декабре фьючерсы подскочили до максимума — более 2,1 тысячи долларов за тысячу кубов. Затем последовал некоторый откат, но стоимость газа остается высокой — около тысячи долларов за тысячу кубов. По мнению экспертов, помимо низкой заполненности европейских ПХГ, на это влияет ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.

https://ria.ru/20220126/gaz-1769650881.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, природный газ, европа, газпром