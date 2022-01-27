https://ria.ru/20220127/gaz-1769782066.html
Уровень заполненности газохранилищ в Европе упал до 40,9%
Уровень заполненности газохранилищ в Европе упал до 40,9% - РИА Новости, 27.01.2022
Уровень заполненности газохранилищ в Европе упал до 40,9%
В европейских подземных хранилищах осталось менее четверти от закачанного летом газа, сообщается в официальном телеграм-канале "Газпрома". РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:43
2022-01-27T13:43
2022-01-27T15:02
экономика
природный газ
европа
газпром
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В европейских подземных хранилищах осталось менее четверти от закачанного летом газа, сообщается в официальном телеграм-канале "Газпрома"."По данным Gas Infrastructure Europe, на 25 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26,9 процента (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более трех четвертей от объема газа, закачанного в летний сезон. На 25 января отбор достиг 75,9 процента, или 36,3 миллиарда кубометров газа", — говорится в посте.Таким образом, заполненность хранилищ снизилась в целом до 40,9 процента, а в Германии и Франции — до порядка 39 процентов.С 11 января уровень запасов в европейских ПХГ упал до самых низких за много лет показателей. На 25 января газа в них было на 2,24 миллиарда кубометров меньше прежнего минимума.Заполненность украинских ПХГ также снизилась до 11,8 миллиарда кубов — это на 9,8 миллиарда (45,4 процента) меньше, чем в прошлом году, и на 3,5 миллиарда меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.При этом цены на газ в Европе бьют рекорды. Резкий рост начался с середины прошлого года, а в декабре фьючерсы подскочили до максимума — более 2,1 тысячи долларов за тысячу кубов. Затем последовал некоторый откат, но стоимость газа остается высокой — около тысячи долларов за тысячу кубов. По мнению экспертов, помимо низкой заполненности европейских ПХГ, на это влияет ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
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РИА Новости
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экономика, природный газ, европа, газпром
13:43 27.01.2022 (обновлено: 15:02 27.01.2022)
Уровень заполненности газохранилищ в Европе упал до 40,9%
"Газпром": менее четверти от закачанного летом газа осталось в подземных хранилищах Европы
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
В европейских подземных хранилищах осталось менее четверти от закачанного летом газа, сообщается в официальном телеграм-канале
"Газпрома".
"По данным Gas Infrastructure Europe, на 25 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 26,9 процента (на 14,9 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более трех четвертей от объема газа, закачанного в летний сезон. На 25 января отбор достиг 75,9 процента, или 36,3 миллиарда кубометров газа", — говорится в посте.
Таким образом, заполненность хранилищ снизилась в целом до 40,9 процента, а в Германии
и Франции
— до порядка 39 процентов.
С 11 января уровень запасов в европейских ПХГ упал до самых низких за много лет показателей. На 25 января газа в них было на 2,24 миллиарда кубометров меньше прежнего минимума.
Заполненность украинских ПХГ также снизилась до 11,8 миллиарда кубов — это на 9,8 миллиарда (45,4 процента) меньше, чем в прошлом году, и на 3,5 миллиарда меньше, чем на дату начала закачки в апреле 2021 года.
При этом цены на газ в Европе бьют рекорды. Резкий рост начался с середины прошлого года, а в декабре фьючерсы подскочили до максимума — более 2,1 тысячи долларов за тысячу кубов. Затем последовал некоторый откат, но стоимость газа остается высокой — около тысячи долларов за тысячу кубов. По мнению экспертов, помимо низкой заполненности европейских ПХГ, на это влияет ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии
.
Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию
в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин
назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю
оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия
настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.