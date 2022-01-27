https://ria.ru/20220127/gaz-1769779535.html

"Молдовагаз" заявил о желании подписать новый контракт с "Газпромом"

"Молдовагаз" заявил о желании подписать новый контракт с "Газпромом" - РИА Новости, 27.01.2022

"Молдовагаз" заявил о желании подписать новый контракт с "Газпромом"

"Молдовагаз" и "Газпром" могут подписать новый контракт из технических соображений, поскольку в действующее соглашение внесено много поправок, заявил на... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:33

2022-01-27T13:33

2022-01-27T13:57

экономика

молдавия

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. "Молдовагаз" и "Газпром" могут подписать новый контракт из технических соображений, поскольку в действующее соглашение внесено много поправок, заявил на пресс-конференции глава молдавской компании Вадим Чебан.В середине января вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что весной могут начаться переговоры по подписанию нового контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".По его словам, подписание нового соглашения не означает, что у республики будут принципиально новые поставки газа. Он подчеркнул, что Молдавия и сейчас получает топливо на хороших условиях."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смог расплатиться самостоятельно. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20220122/gaz-1769017779.html

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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз