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"Молдовагаз" заявил о желании подписать новый контракт с "Газпромом"
"Молдовагаз" заявил о желании подписать новый контракт с "Газпромом" - РИА Новости, 27.01.2022
"Молдовагаз" заявил о желании подписать новый контракт с "Газпромом"
"Молдовагаз" и "Газпром" могут подписать новый контракт из технических соображений, поскольку в действующее соглашение внесено много поправок, заявил на... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:33
2022-01-27T13:57
экономика
молдавия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. "Молдовагаз" и "Газпром" могут подписать новый контракт из технических соображений, поскольку в действующее соглашение внесено много поправок, заявил на пресс-конференции глава молдавской компании Вадим Чебан.В середине января вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что весной могут начаться переговоры по подписанию нового контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".По его словам, подписание нового соглашения не означает, что у республики будут принципиально новые поставки газа. Он подчеркнул, что Молдавия и сейчас получает топливо на хороших условиях."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смог расплатиться самостоятельно. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров.
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз
13:33 27.01.2022 (обновлено: 13:57 27.01.2022)
 
"Молдовагаз" заявил о желании подписать новый контракт с "Газпромом"

Глава "Молдовагаза" Чебан: компания хочет новый контракт с "Газпромом"

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
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КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. "Молдовагаз" и "Газпром" могут подписать новый контракт из технических соображений, поскольку в действующее соглашение внесено много поправок, заявил на пресс-конференции глава молдавской компании Вадим Чебан.
В середине января вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что весной могут начаться переговоры по подписанию нового контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".
"Мы в октябре обсуждали с "Газпромом" заключение нового контракта, это технический вопрос, потому что в действующее соглашение было внесено много поправок. Контракт просто будет подписан в новой редакции", - заявил Чебан.
По его словам, подписание нового соглашения не означает, что у республики будут принципиально новые поставки газа. Он подчеркнул, что Молдавия и сейчас получает топливо на хороших условиях.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.
В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смог расплатиться самостоятельно. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров.
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ЭкономикаМолдавияГазпромМолдовагаз
 
 
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