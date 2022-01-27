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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220127/gaz-1769722305.html
В Амурской области сообщили об исправной работе первой газовой котельной
В Амурской области сообщили об исправной работе первой газовой котельной - РИА Новости, 27.01.2022
В Амурской области сообщили об исправной работе первой газовой котельной
Котельная наукограда Циолковский – первая переведенная в Амурской области с мазута на газ - работает исправно, сообщил губернатор Амурской области Василий... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T08:24
2022-01-27T08:24
амурская область
свободный
сила сибири (газопровод)
циолковский (наукоград)
жкх
восточный
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв – РИА Новости. Котельная наукограда Циолковский – первая переведенная в Амурской области с мазута на газ - работает исправно, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Циолковский – наукоград, построенный для сотрудников космодрома Восточный, котельная здесь построена в 2018 году, она отапливает жилые дома общей площадью более 52 тысяч квадратных метров, в перспективе жилой фонд в Циолковском увеличится до 198 тысяч квадратных метров, перевод котельной наукограда на газ начался весной 2021 года."Были на этой котельной осенью, когда шли пуско-наладочные работы. И вот прошла уже половина отопительного периода, теперь можем констатировать, что объект работает без сбоев и нареканий. Циолковский – это первый город Приамурья, которого коснулась газификация. В работе первый и второй этапы газификации. По первому этапу всё идёт в графике. Требуются большие инвестиции из бюджета области. Также мы работаем с Федеральным центром на предмет возможности привлечения финансирования модернизации котельных в Свободном и Благовещенском районе", - рассказал Орлов, его цитирует правительство регионаРанее Орлов сообщал, что до 2025 года предполагается достичь уровня газификации в Амурской области 12%, основу для сетевой газификации региона создал ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Сила Сибири".
https://ria.ru/20220125/shkoly-1769401435.html
свободный
циолковский (наукоград)
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свободный, сила сибири (газопровод), циолковский (наукоград), жкх, восточный, василий орлов (губернатор)
08:24 27.01.2022
 
В Амурской области сообщили об исправной работе первой газовой котельной

Губернатор Орлов: первая газовая котельная в Амурской области работает без сбоев

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв – РИА Новости. Котельная наукограда Циолковский – первая переведенная в Амурской области с мазута на газ - работает исправно, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Циолковский – наукоград, построенный для сотрудников космодрома Восточный, котельная здесь построена в 2018 году, она отапливает жилые дома общей площадью более 52 тысяч квадратных метров, в перспективе жилой фонд в Циолковском увеличится до 198 тысяч квадратных метров, перевод котельной наукограда на газ начался весной 2021 года.
"Были на этой котельной осенью, когда шли пуско-наладочные работы. И вот прошла уже половина отопительного периода, теперь можем констатировать, что объект работает без сбоев и нареканий. Циолковский – это первый город Приамурья, которого коснулась газификация. В работе первый и второй этапы газификации. По первому этапу всё идёт в графике. Требуются большие инвестиции из бюджета области. Также мы работаем с Федеральным центром на предмет возможности привлечения финансирования модернизации котельных в Свободном и Благовещенском районе", - рассказал Орлов, его цитирует правительство региона
Ранее Орлов сообщал, что до 2025 года предполагается достичь уровня газификации в Амурской области 12%, основу для сетевой газификации региона создал ввод в эксплуатацию магистрального газопровода "Сила Сибири".
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Амурская областьСвободныйСила Сибири (газопровод)Циолковский (наукоград)ЖКХвосточныйВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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