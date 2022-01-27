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МИД Франции оценил ответ США на предложения России
МИД Франции оценил ответ США на предложения России - РИА Новости, 27.01.2022
МИД Франции оценил ответ США на предложения России
Европейские страны, в частности Франция, внесли важный вклад в подготовку письменных ответов НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности, заявил... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:38
2022-01-27T17:00
в мире
франция
мид франции‎
нато
восточная европа
россия
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ПАРИЖ, 27 янв – РИА Новости. Европейские страны, в частности Франция, внесли важный вклад в подготовку письменных ответов НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности, заявил представитель французского МИД.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована."Европейцы, и Франция сыграла свою полную роль, внесли существенный и важный вклад в эти два согласованных и последовательных текста. В этих ответах выдвинуты конкретные предложения и определены основные параметры необходимого диалога, который мы коллективно готовы вести с Россией по вопросам европейской безопасности и стабильности", - сказал представитель МИД Франции на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.Он отметил, что "эти параметры известны и касаются как основных принципов европейской безопасности, определенных в Хельсинкском заключительном акте или Парижской хартии, так и полного выполнения минских соглашений на Украине, а также возобновления усилий по контролю над ядерными и обычными вооружениями, укреплению инструментов транспарентности и предсказуемости военной деятельности".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220127/propaganda-1769734836.html
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в мире, франция, мид франции‎, нато, восточная европа, россия
16:38 27.01.2022 (обновлено: 17:00 27.01.2022)
 
МИД Франции оценил ответ США на предложения России

МИД Франции: Европа внесла важный вклад в подготовку ответов США на предложения России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США
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ПАРИЖ, 27 янв – РИА Новости. Европейские страны, в частности Франция, внесли важный вклад в подготовку письменных ответов НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности, заявил представитель французского МИД.
США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.
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"Европейцы, и Франция сыграла свою полную роль, внесли существенный и важный вклад в эти два согласованных и последовательных текста. В этих ответах выдвинуты конкретные предложения и определены основные параметры необходимого диалога, который мы коллективно готовы вести с Россией по вопросам европейской безопасности и стабильности", - сказал представитель МИД Франции на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что "эти параметры известны и касаются как основных принципов европейской безопасности, определенных в Хельсинкском заключительном акте или Парижской хартии, так и полного выполнения минских соглашений на Украине, а также возобновления усилий по контролю над ядерными и обычными вооружениями, укреплению инструментов транспарентности и предсказуемости военной деятельности".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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