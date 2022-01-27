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X Российский международный энергетический форум пройдет 26-28 апреля
X Российский международный энергетический форум пройдет 26-28 апреля - РИА Новости, 27.01.2022
X Российский международный энергетический форум пройдет 26-28 апреля
X Российский международный энергетический форум пройдёт с 26 по 28 апреля 2022 года. Передовая площадка для успешного энергодиалога, запуска инновационных... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T19:48
2022-01-27T19:48
пресс-релизы
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МОСКВА, 27 янв - Дирекция РМЭФ. X Российский международный энергетический форум пройдёт с 26 по 28 апреля 2022 года. Передовая площадка для успешного энергодиалога, запуска инновационных проектов и внедрения современных технологических решений в сфере ТЭК отметит свой юбилей.Деловая программа юбилейного Форума объединит десятки тематических конференций и круглых столов, посвящённых основным направлениям и трендам, определяющим дальнейшее развитие энергоресурсов в России и за рубежом.Среди основных треков деловой программы: углеродное регулирование в российском ТЭК, энергетическая безопасность и технологическая независимость, глобальные тренды в цифровизации и автоматизации, экологические вопросы мирового масштаба, стратегия развития топливно-энергетического комплекса в контексте новых внутренних и внешних вызовов, тарифное регулирование, повышение надёжности сетей и другие.Большое внимание будет уделено расширению международного сотрудничества, способствующего поддержанию имиджа России в качестве ключевого игрока на мировом энергетическом рынке и позволяющего решать стоящие перед страной задачи с учётом мнения всех его участников.Новейшие передовые технологии и оборудование продемонстрирует XXIX Международная специализированная выставка "Энергетика и Электротехника". Экспозиция наглядно представит внутренние потребности рынка ТЭК России и экспортный потенциал отечественных производителей.Российский международный энергетический форум традиционно проходит при поддержке и участии Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, а также отраслевых ассоциаций и объединений.В 2021 году Российский международный энергетический форум состоялся в гибридном формате. Форум привлёк более 900 делегатов, мероприятие посетили 5000 человек, в том числе участники из Франции, Италии, Словакии, США, Украины, Казахстана и Республики Беларусь.Одновременно с РМЭФ-2022 в "Экспофоруме" пройдут XVIII Международная выставка "ЖКХ России" и Петербургская техническая ярмарка.Официальный сайт РМЭФ – www.energyforum.ru.Возрастная категория +18Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
19:48 27.01.2022
 

X Российский международный энергетический форум пройдет 26-28 апреля

© Фото : дирекции Российского международного энергетического форумаУчастники международного энергетического форума
Участники международного энергетического форума - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : дирекции Российского международного энергетического форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - Дирекция РМЭФ. X Российский международный энергетический форум пройдёт с 26 по 28 апреля 2022 года. Передовая площадка для успешного энергодиалога, запуска инновационных проектов и внедрения современных технологических решений в сфере ТЭК отметит свой юбилей.
Деловая программа юбилейного Форума объединит десятки тематических конференций и круглых столов, посвящённых основным направлениям и трендам, определяющим дальнейшее развитие энергоресурсов в России и за рубежом.
Среди основных треков деловой программы: углеродное регулирование в российском ТЭК, энергетическая безопасность и технологическая независимость, глобальные тренды в цифровизации и автоматизации, экологические вопросы мирового масштаба, стратегия развития топливно-энергетического комплекса в контексте новых внутренних и внешних вызовов, тарифное регулирование, повышение надёжности сетей и другие.
Большое внимание будет уделено расширению международного сотрудничества, способствующего поддержанию имиджа России в качестве ключевого игрока на мировом энергетическом рынке и позволяющего решать стоящие перед страной задачи с учётом мнения всех его участников.
Новейшие передовые технологии и оборудование продемонстрирует XXIX Международная специализированная выставка "Энергетика и Электротехника". Экспозиция наглядно представит внутренние потребности рынка ТЭК России и экспортный потенциал отечественных производителей.
Российский международный энергетический форум традиционно проходит при поддержке и участии Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, а также отраслевых ассоциаций и объединений.
В 2021 году Российский международный энергетический форум состоялся в гибридном формате. Форум привлёк более 900 делегатов, мероприятие посетили 5000 человек, в том числе участники из Франции, Италии, Словакии, США, Украины, Казахстана и Республики Беларусь.
Одновременно с РМЭФ-2022 в "Экспофоруме" пройдут XVIII Международная выставка "ЖКХ России" и Петербургская техническая ярмарка.
Официальный сайт РМЭФ – www.energyforum.ru.
Возрастная категория +18
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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