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В Санкт-Петербурге прошел XI Евразийский Ивент Форум (EFEA)

В Санкт-Петербурге прошел XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) - РИА Новости, 27.01.2022

В Санкт-Петербурге прошел XI Евразийский Ивент Форум (EFEA)

ВСанкт-Петербурге 24–27 января 2022 года состоялся XI Евразийский Ивент форум (EFEA). В нем приняли участие офлайн более 350 специалистов индустрии из 21... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:36

2022-01-27T14:36

2022-01-27T14:36

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МОСКВА, 27 янв - ООО "ВНИЦ Р-Н-С". ВСанкт-Петербурге 24–27 января 2022 года состоялся XI Евразийский Ивент форум (EFEA). В нем приняли участие офлайн более 350 специалистов индустрии из 21 региона России, на площадке Биржи деловых контактов состоялось 242 встречи.XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) был посвящен теме "С чистого листа. Новое начало/Restarting. A New Chapter". Дав старт очередному событийному году, EFEA 2022 символически открыл и новую главу в развитии ивент индустрии. 72 спикера из 5 стран представили участникам свои наблюдения об актуальных запросах аудитории, способах ее вовлечения и продажах, правилах работы в условиях новой реальности.Тенденции, определяющие развитие событийной отрасли, стали главной темой тренд-сессии форума EFEA "С чистого листа. Новое начало". Спикеры из разных сфер – от экономики до бизнес-астрологии – представили свои прогнозы о будущем индустрии мероприятий.Хедлайнером события стала футурист, основатель компании Kjaer Global Анна-Лиз Кьер. Разработанная Анной-Лиз Кьер бизнес-модель 4Р развития мирового общества до 2030 года легла в основу архитектуры деловой программы XI Евразийского Ивент Форума (EFEA). Согласно этой модели, все тенденции делятся на четыре основных измерения: научное, социальное, эмоциональное и духовное. Перед участниками также выступили директор информационно-аналитического агентства "Тим инфо" Нелли Градова, президент НП "Гильдия маркетологов" Игорь Березин и ректор Академии астрологии Михаил Левин.XI Евразийский Ивент Форум (EFEA) прошел под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), при поддержке Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI, Национального конгресс-бюро, Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), СРО Союз выставочных застройщиков (СВЗ). В качестве Бриллиантового спонсора форум поддержало АО "Экспоцентр".Деловая программа мероприятия была сформирована при активном содействии программных советников EFEA, которыми в 2022 году стали: партнер Центра стратегического консалтинга, доцент Высшей школы экономики, эксперт Комитета по туризму Государственный Думы РФ Наталия Белякова, генеральный директор компании Eventicious Руслан Демьяненко, генеральный директор PR-агентства Agenda PR Agency Дина Павлова, основатель компании "Бюро трансформаций бизнеса Татьяны Спурновой", бизнес-советник, ведущая стратегических сессий Татьяна Спурнова, председатель правления ФРОС Region PR, основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Геннадий Шаталов.19 января состоялся бизнес-день форума, а для участников EFEA 2022 прошли выездные сессии и экскурсии на промышленные предприятия Санкт-Петербурга. Партнером выездных встреч стала Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата.Официальное открытие XI Евразийского Ивент Форума (EFEA) состоялось 20 января. На церемонии открытия выступили председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Сергей Селиванов, вице-президент Российского союза выставок и ярмарок, вице-президент компании "ЭкспоФорум-Интернэшнл", амбассадор EFEA Сергей Алексеев. Видеоприветствие участникам Форума направил исполнительный директор и генеральный директор Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI Кай Хаттендорф."Наша индустрия имеет огромное значение для развития экономики – как в мире, так и в отдельных странах. Обмен опытом является ключевым условием для развития любой профессиональной деятельности", – отметил в видеообращении исполнительный директор и генеральный директор Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI Кай Хаттендорф.Также в этот день прошло открытое выездное заседание Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Встреча была посвящена теме "Мышление будущего: как увидеть и спрогнозировать тренды". Участники рассмотрели ряд предложений по мерам дополнительной поддержки отрасли в соответствии с поручением Президента РФ. На заседании Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C презентовал Рейтинг событийного потенциала регионов России, подготовленный по итогам 2021 года.Также в рамках деловой программы Форума прошли сессии, организованные при поддержке Фонда Росконгресс, PR-агентства ФРОС "Region PR", Агентства по управлению репутацией в сфере устойчивого развития ESG Media.Заключительный день работы XI Евразийского Ивент Форума был посвящен обмену практическим опытом. Кроме того, на площадке EFEA 2022 традиционно состоялось Общее собрание Национального конгресс-бюро (НКБ), на котором подвели итоги работы Ассоциации в 2021 году. Вниманию участников собрания были представлены основные показатели по результатам деятельности Ассоциации в течение года, отчет о реализованных проектах и основные направления работы на 2022 год.В дни работы XI Евразийского Ивент Форума (EFEA) традиционно состоялась выставка поставщиков оборудования и сервисных услуг Event EXPO, прошли индивидуальные встречи с потенциальными заказчиками и подрядчиками в рамках Биржи деловых контактов. Мероприятие прошло в формате COVID-Free: участие в EFEA 2022 было возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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