https://ria.ru/20220127/filarmoniya-1769830805.html
Московская филармония отметит столетие концертами и марафоном мировых звезд
Московская филармония отметит столетие концертами и марафоном мировых звезд - РИА Новости, 27.01.2022
Московская филармония отметит столетие концертами и марафоном мировых звезд
Московская государственная академическая филармония 29 января отметит свой столетний юбилей тремя концертами и марафоном мировых звезд 30 января, сообщили РИА... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:08
2022-01-27T17:08
2022-01-27T17:08
культура
юрий башмет
даниил трифонов
московская государственная филармония
хибла герзмава
новости культуры
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755211501_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f4e731afdbad352999585e769abc1cf2.jpg
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Московская государственная академическая филармония 29 января отметит свой столетний юбилей тремя концертами и марафоном мировых звезд 30 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГАФ."С момента возникновения филармония всегда стояла перед необходимостью системного решения многих и разных задач. Главными среди них оставались создание, сохранение и приумножение того богатства и качества концертной жизни, без которых развитие искусства и общества невозможны", - сказал генеральный директор филармонии Алексей Шалашов.Юбилейные мероприятия проходят на протяжении всего сезона с участием крупнейших музыкантов России и мира, но кульминация приходится на январь, и главные юбилейные концерты состоятся 29 и 30 января.Начнется музыкальный праздник днем в БЗК реконструкцией концерта-открытия филармонии. Сохранены место, время и программа концерта, которая позволит публике ощутить дух той эпохи, когда филармония только начинала свою жизнь. В исполнении Оркестра Московской филармонии под управлением Юрия Симонова и Государственной капеллы имени Юрлова прозвучит Девятая симфония Бетховена, Второй фортепианный концерт Рахманинова, хоровые сочинения Ипполитова-Иванова и Танеева, "Поэма экстаза" Скрябина. Солисты: Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Агунда Кулаева, Сергей Романовский, Алексей Тихомиров.Вечером в Концертном зале Чайковского, а также онлайн состоится юбилейный гала-концерт с участием выдающихся музыкантов, в числе которых Даниил Трифонов, Юрий Башмет, Ильдар Абдразаков, Анне-Софи Муттер, Денис Мацуев, Максим Венгеров, Российский национальный молодежный симфонический оркестр, за пульт которого встанут два всемирно известных маэстро – Валерий Гергиев и Густаво Дудамель. Этот концерт смогут увидеть миллионы зрителей во всем мире.В "Филармонии-2" в этот же вечер выступят народная артистка СССР, выдающаяся пианистка, профессор Элико Вирсаладзе и Государственный камерный оркестр России под управлением Алексея Уткина. В программе – сочинения Моцарта и Бетховена.30 января в Концертном зале Чайковского пройдет юбилейный марафон мировых звезд. Откроются выступления днем Концертом Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Густаво Дудамеля – одного из самых востребованных дирижеров мира, музыкального руководителя Парижской национальной оперы и филармонического оркестра Лос-Анджелеса. А вечером на сцену выйдут прославленная скрипачка Анне-Софи Муттер и ее постоянные партнеры по сцене Е Юн Чой (скрипка), Владимир Бабешко (альт) и Пабло Феррандес (виолончель).Завершит юбилейный марафон в 22.00 сольное выступление одного из самых титулованных пианистов своего поколения Даниила Трифонова, который исполнит "Искусство фуги" Баха.К 100-летию филармония запустила интернет-проект, посвященный своей истории, 100.meloman.ru, в котором представлены афиши, фотографии, программки, документы из архива Московской филармонии и других российских архивов.
https://ria.ru/20220127/moskva-1769282171.html
https://ria.ru/20220117/bashmet-1768189809.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755211501_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_7907da618bc46473941b3af8649e1c24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий башмет, даниил трифонов, московская государственная филармония, хибла герзмава, новости культуры, музыка
Московская филармония отметит столетие концертами и марафоном мировых звезд
Московская филармония в выходные отметит столетие концертами и марафоном мировых звезд
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Московская государственная академическая филармония 29 января отметит свой столетний юбилей тремя концертами и марафоном мировых звезд 30 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГАФ.
"С момента возникновения филармония всегда стояла перед необходимостью системного решения многих и разных задач. Главными среди них оставались создание, сохранение и приумножение того богатства и качества концертной жизни, без которых развитие искусства и общества невозможны", - сказал генеральный директор филармонии Алексей Шалашов.
Юбилейные мероприятия проходят на протяжении всего сезона с участием крупнейших музыкантов России и мира, но кульминация приходится на январь, и главные юбилейные концерты состоятся 29 и 30 января.
Начнется музыкальный праздник днем в БЗК реконструкцией концерта-открытия филармонии. Сохранены место, время и программа концерта, которая позволит публике ощутить дух той эпохи, когда филармония только начинала свою жизнь.
В исполнении Оркестра Московской филармонии под управлением Юрия Симонова и Государственной капеллы имени Юрлова прозвучит Девятая симфония Бетховена, Второй фортепианный концерт Рахманинова, хоровые сочинения Ипполитова-Иванова и Танеева, "Поэма экстаза" Скрябина. Солисты: Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Агунда Кулаева, Сергей Романовский, Алексей Тихомиров.
Вечером в Концертном зале Чайковского, а также онлайн состоится юбилейный гала-концерт с участием выдающихся музыкантов, в числе которых Даниил Трифонов, Юрий Башмет, Ильдар Абдразаков, Анне-Софи Муттер, Денис Мацуев, Максим Венгеров, Российский национальный молодежный симфонический оркестр, за пульт которого встанут два всемирно известных маэстро – Валерий Гергиев и Густаво Дудамель. Этот концерт смогут увидеть миллионы зрителей во всем мире.
В "Филармонии-2" в этот же вечер выступят народная артистка СССР, выдающаяся пианистка, профессор Элико Вирсаладзе и Государственный камерный оркестр России под управлением Алексея Уткина. В программе – сочинения Моцарта и Бетховена.
30 января в Концертном зале Чайковского пройдет юбилейный марафон мировых звезд. Откроются выступления днем Концертом Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Густаво Дудамеля – одного из самых востребованных дирижеров мира, музыкального руководителя Парижской национальной оперы и филармонического оркестра Лос-Анджелеса. А вечером на сцену выйдут прославленная скрипачка Анне-Софи Муттер и ее постоянные партнеры по сцене Е Юн Чой (скрипка), Владимир Бабешко (альт) и Пабло Феррандес (виолончель).
Завершит юбилейный марафон в 22.00 сольное выступление одного из самых титулованных пианистов своего поколения Даниила Трифонова, который исполнит "Искусство фуги" Баха.
К 100-летию филармония запустила интернет-проект, посвященный своей истории, 100.meloman.ru
, в котором представлены афиши, фотографии, программки, документы из архива Московской филармонии и других российских архивов.