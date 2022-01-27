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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220127/filarmoniya-1769830805.html
Московская филармония отметит столетие концертами и марафоном мировых звезд
Московская филармония отметит столетие концертами и марафоном мировых звезд - РИА Новости, 27.01.2022
Московская филармония отметит столетие концертами и марафоном мировых звезд
Московская государственная академическая филармония 29 января отметит свой столетний юбилей тремя концертами и марафоном мировых звезд 30 января, сообщили РИА... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:08
2022-01-27T17:08
культура
юрий башмет
даниил трифонов
московская государственная филармония
хибла герзмава
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Московская государственная академическая филармония 29 января отметит свой столетний юбилей тремя концертами и марафоном мировых звезд 30 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГАФ."С момента возникновения филармония всегда стояла перед необходимостью системного решения многих и разных задач. Главными среди них оставались создание, сохранение и приумножение того богатства и качества концертной жизни, без которых развитие искусства и общества невозможны", - сказал генеральный директор филармонии Алексей Шалашов.Юбилейные мероприятия проходят на протяжении всего сезона с участием крупнейших музыкантов России и мира, но кульминация приходится на январь, и главные юбилейные концерты состоятся 29 и 30 января.Начнется музыкальный праздник днем в БЗК реконструкцией концерта-открытия филармонии. Сохранены место, время и программа концерта, которая позволит публике ощутить дух той эпохи, когда филармония только начинала свою жизнь. В исполнении Оркестра Московской филармонии под управлением Юрия Симонова и Государственной капеллы имени Юрлова прозвучит Девятая симфония Бетховена, Второй фортепианный концерт Рахманинова, хоровые сочинения Ипполитова-Иванова и Танеева, "Поэма экстаза" Скрябина. Солисты: Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Агунда Кулаева, Сергей Романовский, Алексей Тихомиров.Вечером в Концертном зале Чайковского, а также онлайн состоится юбилейный гала-концерт с участием выдающихся музыкантов, в числе которых Даниил Трифонов, Юрий Башмет, Ильдар Абдразаков, Анне-Софи Муттер, Денис Мацуев, Максим Венгеров, Российский национальный молодежный симфонический оркестр, за пульт которого встанут два всемирно известных маэстро – Валерий Гергиев и Густаво Дудамель. Этот концерт смогут увидеть миллионы зрителей во всем мире.В "Филармонии-2" в этот же вечер выступят народная артистка СССР, выдающаяся пианистка, профессор Элико Вирсаладзе и Государственный камерный оркестр России под управлением Алексея Уткина. В программе – сочинения Моцарта и Бетховена.30 января в Концертном зале Чайковского пройдет юбилейный марафон мировых звезд. Откроются выступления днем Концертом Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Густаво Дудамеля – одного из самых востребованных дирижеров мира, музыкального руководителя Парижской национальной оперы и филармонического оркестра Лос-Анджелеса. А вечером на сцену выйдут прославленная скрипачка Анне-Софи Муттер и ее постоянные партнеры по сцене Е Юн Чой (скрипка), Владимир Бабешко (альт) и Пабло Феррандес (виолончель).Завершит юбилейный марафон в 22.00 сольное выступление одного из самых титулованных пианистов своего поколения Даниила Трифонова, который исполнит "Искусство фуги" Баха.К 100-летию филармония запустила интернет-проект, посвященный своей истории, 100.meloman.ru, в котором представлены афиши, фотографии, программки, документы из архива Московской филармонии и других российских архивов.
https://ria.ru/20220127/moskva-1769282171.html
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юрий башмет, даниил трифонов, московская государственная филармония, хибла герзмава, новости культуры, музыка
17:08 27.01.2022
 
Московская филармония отметит столетие концертами и марафоном мировых звезд

Московская филармония в выходные отметит столетие концертами и марафоном мировых звезд

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЦеремония открытия XXI Международного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик"
Церемония открытия XXI Международного конкурса юных музыкантов Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Московская государственная академическая филармония 29 января отметит свой столетний юбилей тремя концертами и марафоном мировых звезд 30 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГАФ.
"С момента возникновения филармония всегда стояла перед необходимостью системного решения многих и разных задач. Главными среди них оставались создание, сохранение и приумножение того богатства и качества концертной жизни, без которых развитие искусства и общества невозможны", - сказал генеральный директор филармонии Алексей Шалашов.
Стравинский - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
08:00Культура
Тысячи труб, спрятанные колокола и битое стекло. Тайны закулисья Москвы
Юбилейные мероприятия проходят на протяжении всего сезона с участием крупнейших музыкантов России и мира, но кульминация приходится на январь, и главные юбилейные концерты состоятся 29 и 30 января.
Начнется музыкальный праздник днем в БЗК реконструкцией концерта-открытия филармонии. Сохранены место, время и программа концерта, которая позволит публике ощутить дух той эпохи, когда филармония только начинала свою жизнь.
В исполнении Оркестра Московской филармонии под управлением Юрия Симонова и Государственной капеллы имени Юрлова прозвучит Девятая симфония Бетховена, Второй фортепианный концерт Рахманинова, хоровые сочинения Ипполитова-Иванова и Танеева, "Поэма экстаза" Скрябина. Солисты: Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Агунда Кулаева, Сергей Романовский, Алексей Тихомиров.
Вечером в Концертном зале Чайковского, а также онлайн состоится юбилейный гала-концерт с участием выдающихся музыкантов, в числе которых Даниил Трифонов, Юрий Башмет, Ильдар Абдразаков, Анне-Софи Муттер, Денис Мацуев, Максим Венгеров, Российский национальный молодежный симфонический оркестр, за пульт которого встанут два всемирно известных маэстро – Валерий Гергиев и Густаво Дудамель. Этот концерт смогут увидеть миллионы зрителей во всем мире.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГастроли Оркестра им. Боливара в Москве
Гастроли Оркестра им. Боливара в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Гастроли Оркестра им. Боливара в Москве
В "Филармонии-2" в этот же вечер выступят народная артистка СССР, выдающаяся пианистка, профессор Элико Вирсаладзе и Государственный камерный оркестр России под управлением Алексея Уткина. В программе – сочинения Моцарта и Бетховена.
30 января в Концертном зале Чайковского пройдет юбилейный марафон мировых звезд. Откроются выступления днем Концертом Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Густаво Дудамеля – одного из самых востребованных дирижеров мира, музыкального руководителя Парижской национальной оперы и филармонического оркестра Лос-Анджелеса. А вечером на сцену выйдут прославленная скрипачка Анне-Софи Муттер и ее постоянные партнеры по сцене Е Юн Чой (скрипка), Владимир Бабешко (альт) и Пабло Феррандес (виолончель).
Завершит юбилейный марафон в 22.00 сольное выступление одного из самых титулованных пианистов своего поколения Даниила Трифонова, который исполнит "Искусство фуги" Баха.
К 100-летию филармония запустила интернет-проект, посвященный своей истории, 100.meloman.ru, в котором представлены афиши, фотографии, программки, документы из архива Московской филармонии и других российских архивов.
Юрий Башмет
17 января, 12:40Культура
Фестиваль искусств Юрия Башмета открывается в Москве
 
КультураЮрий БашметДаниил ТрифоновМосковская государственная филармонияХибла ГерзмаваНовости культурыМузыка
 
 
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