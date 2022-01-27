Лукашевич поймал МИД Британии на противоречии из-за фейка об Украине
Лукашевич указал в ОБСЕ на фейк Британии о плане создать "пророссийский режим" на Украине
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 27 янв - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в четверг поднял вопрос о созданной и распространенной МИД Великобритании дезинформации об "установлении на Украине пророссийского режима".
По его словам, некоторые страны НАТО резко активизировали "накачку" Украины вооружениями наступательного характера в якобы "оборонительных" целях. При этом США обещают в ближайшее время поставить ещё больше вооружений на Украину, а всего с 2014 года Вашингтон "накачал" Украину "военной помощью" на сумму порядка 2,7 миллиарда долларов, отметил Лукашевич.
"Все эти действия сопровождаются дезинформацией, а проще говоря – фейками наподобие созданного и распространенного 23 января британским внешнеполитическим ведомством некоего приписываемого России плана по "установлению на Украине пророссийского режима". Судя по всему, в Лондоне не смогли определиться, какой из продвигаемых там двух мифов привлекательнее – о "неизбежном вторжении России на Украину" или об "установлении пророссийского режима", которое, очевидно, никакого "вторжения" не предполагает", - заявил Лукашевич.
Он указал и на то, что ряд стран поспешили выступить с заявлениями об эвакуации с территории Украины членов семей дипломатов своих посольств.
"Все это призвано, очевидно, заставить поверить в самые негативные сценарии, посеять панические настроения. Очевидно одно: все эти инсинуации – попытка переключить внимание с невыполнения Киевом минских соглашений и фактического банкротства властей во внутренней, прежде всего, социально-экономической политике", - заключил постпред.
Ранее МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют "посадить" в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.
Заявление британского МИД было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокациях со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.
Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, в ответ на это заявил, что у его семьи "там арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину".
Воскресное заявление МИД Великобритании о Мураеве - вторая за двое суток неувязка в суждениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, та заявила, что Украина пережила немало вторжений - "от монголов до татар". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Трасс по Украине задалась вопросом об учебном заведении, выдавшем министру диплом.