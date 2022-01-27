https://ria.ru/20220127/evropa-1769791351.html

Долгосрочный мир в Европе невозможен без России, заявили в Берлине

Долгосрочный мир в Европе невозможен без России, заявили в Берлине - РИА Новости, 27.01.2022

Долгосрочный мир в Европе невозможен без России, заявили в Берлине

Долгосрочный мир в Европе невозможен без России, заявил, выступая в бундестаге ФРГ, сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Ларс... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:20

2022-01-27T14:20

2022-01-27T14:42

германия

россия

в мире

евросоюз

нато

социал-демократическая партия германии

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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Долгосрочный мир в Европе невозможен без России, заявил, выступая в бундестаге ФРГ, сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль."Долгосрочный мир в Европе невозможен без России, возможен только с Россией", - сказал Клингбайль, добавив, что "нужна ясность и нужны последствия, если российская сторона политически или географически пересечет границу"."Хочу ясно сказать, что сохранять мир - не значит поставлять оружие, поэтому ясно, что мы не поставим оружие Украине", - добавил политик.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220126/berbok-1769633996.html

https://ria.ru/20220127/germaniya-1769717354.html

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германия, россия, в мире, евросоюз, нато, социал-демократическая партия германии