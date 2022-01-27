https://ria.ru/20220127/evakuatsiya-1769886626.html
Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 27.01.2022
Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
Киргизия эвакуировала из зоны конфликта на границе с Таджикистаном почти 1,5 тысячи человек, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T23:57
2022-01-27T23:57
2022-01-27T23:57
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Киргизия эвакуировала из зоны конфликта на границе с Таджикистаном почти 1,5 тысячи человек, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС республики."В настоящий момент эвакуировано 1470 местных жителей, из них 1200 размещены у знакомых и родственников. Часть населения эвакуирована в села Маргун, Рават и город Баткен", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, службы гражданской защиты юга Киргизии продолжают работу в режиме чрезвычайной ситуации. "В достаточном количестве имеются палатки, горячее питание и питьевая вода, медицинская помощь и транспорт для эвакуации", - подчеркнули в ведомстве.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта на границе почти 1,5 тысячи человек
БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Киргизия эвакуировала из зоны конфликта на границе с Таджикистаном почти 1,5 тысячи человек, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС республики.
"В настоящий момент эвакуировано 1470 местных жителей, из них 1200 размещены у знакомых и родственников. Часть населения эвакуирована в села Маргун, Рават и город Баткен", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, службы гражданской защиты юга Киргизии продолжают работу в режиме чрезвычайной ситуации. "В достаточном количестве имеются палатки, горячее питание и питьевая вода, медицинская помощь и транспорт для эвакуации", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.
Граница Киргизии
и Таджикистана
периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.