https://ria.ru/20220127/evakuatsiya-1769886626.html

Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек

Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек - РИА Новости, 27.01.2022

Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек

Киргизия эвакуировала из зоны конфликта на границе с Таджикистаном почти 1,5 тысячи человек, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T23:57

2022-01-27T23:57

2022-01-27T23:57

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 27 янв - РИА Новости. Киргизия эвакуировала из зоны конфликта на границе с Таджикистаном почти 1,5 тысячи человек, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС республики."В настоящий момент эвакуировано 1470 местных жителей, из них 1200 размещены у знакомых и родственников. Часть населения эвакуирована в села Маргун, Рават и город Баткен", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, службы гражданской защиты юга Киргизии продолжают работу в режиме чрезвычайной ситуации. "В достаточном количестве имеются палатки, горячее питание и питьевая вода, медицинская помощь и транспорт для эвакуации", - подчеркнули в ведомстве.Ранее в четверг погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяет гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

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в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии