https://ria.ru/20220127/evakuatsiya-1769817498.html

В МИД ответили на вопрос об эвакуации россиян из-за эскалации на Украине

В МИД ответили на вопрос об эвакуации россиян из-за эскалации на Украине - РИА Новости, 27.01.2022

В МИД ответили на вопрос об эвакуации россиян из-за эскалации на Украине

Россия всегда готова к эвакуации россиян с Украины из-за эскалации, но спецпланов нет, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:15

2022-01-27T16:15

2022-01-27T16:33

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия всегда готова к эвакуации россиян с Украины из-за эскалации, но спецпланов нет, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Насколько это возможно, всегда готовы (к эвакуации). Каких-то спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведется с тем, чтобы обезопасить и, насколько это возможно, российских граждан, и сотрудников загранучреждений", - сказал Зайцев на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, россия