https://ria.ru/20220127/evakuatsiya-1769817498.html
В МИД ответили на вопрос об эвакуации россиян из-за эскалации на Украине
В МИД ответили на вопрос об эвакуации россиян из-за эскалации на Украине - РИА Новости, 27.01.2022
В МИД ответили на вопрос об эвакуации россиян из-за эскалации на Украине
Россия всегда готова к эвакуации россиян с Украины из-за эскалации, но спецпланов нет, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:15
2022-01-27T16:15
2022-01-27T16:33
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия всегда готова к эвакуации россиян с Украины из-за эскалации, но спецпланов нет, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Насколько это возможно, всегда готовы (к эвакуации). Каких-то спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведется с тем, чтобы обезопасить и, насколько это возможно, российских граждан, и сотрудников загранучреждений", - сказал Зайцев на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, россия
16:15 27.01.2022 (обновлено: 16:33 27.01.2022)
В МИД ответили на вопрос об эвакуации россиян из-за эскалации на Украине
Замглавы департамента Зайцев: МИД готов к эвакуации россиян в случае эскалации на Украине