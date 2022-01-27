https://ria.ru/20220127/elektrichka-1769853678.html

Двадцать электричек опаздывают в Москву из-за упавшего на рельсы человека

Двадцать электричек опаздывают в Москву из-за упавшего на рельсы человека - РИА Новости, 27.01.2022

Двадцать электричек опаздывают в Москву из-за упавшего на рельсы человека

Не менее 20 электричек задержаны в сторону Москвы после падения человека на рельсы на платформе Удельная в Раменском районе Московской области, человек погиб,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T18:51

2022-01-27T18:51

2022-01-27T18:51

происшествия

раменский район

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Не менее 20 электричек задержаны в сторону Москвы после падения человека на рельсы на платформе Удельная в Раменском районе Московской области, человек погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На перегоне Быково-Люберцы на платформе Удельная в результате падения на рельсы погиб человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, из-за происшествия произошла задержка в движении 20 пригородных электричек в сторону Москвы до одного часа. Обстоятельства ЧП и личность погибшего выясняются.

https://ria.ru/20211206/metro-1762362191.html

раменский район

московская область (подмосковье)

москва

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происшествия, раменский район, московская область (подмосковье), москва