https://ria.ru/20220127/elektrichka-1769853678.html
Двадцать электричек опаздывают в Москву из-за упавшего на рельсы человека
Двадцать электричек опаздывают в Москву из-за упавшего на рельсы человека - РИА Новости, 27.01.2022
Двадцать электричек опаздывают в Москву из-за упавшего на рельсы человека
Не менее 20 электричек задержаны в сторону Москвы после падения человека на рельсы на платформе Удельная в Раменском районе Московской области, человек погиб,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:51
2022-01-27T18:51
2022-01-27T18:51
происшествия
раменский район
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Не менее 20 электричек задержаны в сторону Москвы после падения человека на рельсы на платформе Удельная в Раменском районе Московской области, человек погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На перегоне Быково-Люберцы на платформе Удельная в результате падения на рельсы погиб человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, из-за происшествия произошла задержка в движении 20 пригородных электричек в сторону Москвы до одного часа. Обстоятельства ЧП и личность погибшего выясняются.
https://ria.ru/20211206/metro-1762362191.html
раменский район
московская область (подмосковье)
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происшествия, раменский район, московская область (подмосковье), москва
Двадцать электричек опаздывают в Москву из-за упавшего на рельсы человека
Не менее двадцати электричек в сторону Москвы задержали из-за упавшего на рельсы человека