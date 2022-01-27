https://ria.ru/20220127/dunda-1769830388.html

Украина решила подарить США несуществующий российский регион

На Украине захотели "подарить" США несуществующий российский регион - РИА Новости, 27.01.2022

Украина решила подарить США несуществующий российский регион

Депутат Верховной рады от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда, рассуждая о "передаче российских территорий под контроль США", включил в их РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:07

2022-01-27T17:07

2022-01-27T17:48

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ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда, рассуждая о "передаче российских территорий под контроль США", включил в их число несуществующий регион. Конфуз произошел в эфире телеканала "UA:Первый"."Владивосток, и Дагестан, и Санкт-Петербург, и… Что там у них еще есть? Ямало-Ненецкий край", — сказал он, посоветовав другим странам подумать над освоением перечисленных территорий.Название этого российского субъекта — Ямало-Ненецкий автономный округ.Дунда не первый раз допускает одиозные высказывания и выдвигает антироссийские инициативы. Так, он был одним из авторов законопроектов об осуждении идеологии "русского мира", предлагал ограничить избирательные права украинцев с российскими паспортами, а также просил главу Минобороны Резникова уговорить США на "хотя бы одну военную базу НАТО на Украине".В России эти идеи расценивали как симптом трансформации Украины в националистическое государство.

https://ria.ru/20220127/khranilische-1769681617.html

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

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в мире, украина, сша, нато, верховная рада украины, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия