https://ria.ru/20220127/dopros-1769837440.html

В ГБР Украины допустили одновременный допрос Порошенко и Медведчука

В ГБР Украины допустили одновременный допрос Порошенко и Медведчука - РИА Новости, 27.01.2022

В ГБР Украины допустили одновременный допрос Порошенко и Медведчука

Одновременный допрос экс-президента Украины Петра Порошенко и главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука,... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:39

2022-01-27T17:39

2022-01-27T18:11

в мире

украина

петр порошенко

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

государственное бюро расследований украины

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КИЕВ, 27 янв – РИА Новости. Одновременный допрос экс-президента Украины Петра Порошенко и главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, подозреваемых в госизмене, по делу о поставках угля из Донбасса не исключен в случае разногласий в их показаниях, заявила советник по вопросам коммуникации государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян.Госсбюро расследований вызвало Порошенко в качестве подозреваемого в госизмене в понедельник на допрос по делу о поставках угля из Донбасса."Относительно "перекрестного" допроса у нас тут оказалось недоразумение. Стоит отметить, что в КПК действительно нет такого понятия как "перекрестный допрос", но оно более понятно для нашего общества… В КПК есть "одновременный допрос"… Согласно КПК, следователь имеет право провести такой одновременный допрос двух или больше лиц, ранее допрошенных, для выяснения причин разногласий в их показаниях… Для того, чтобы его провести, сначала надо допросить народного депутата Петра Порошенко, а народный депутат Виктор Медведчук уже допрашивался. Если появятся такие разногласия, то их одновременный допрос не исключен", - сказала Сапьян на брифинге в четверг.Она отметила, что в понедельник Порошенко намерены допросить об обстоятельствах поставок угля из Донбасса. "Следователям важно услышать ответы на вопросы относительно обстоятельств событий и принятых решений, которые происходили в 2014 и в 2015 годах", - отметила Сапьян.Ранее адвокат Порошенко Илья Новиков сообщил, что, по неофициальным данным, следователи во вторник намерены провести перекрестный допрос Порошенко и Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса.Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, который истекает в январе.Позже, 20 декабря, Государственное бюро расследований уведомило Порошенко о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ведомстве считают, что экс-президент причастен к организации схемы поставок угля из неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен (более 54 миллионов долларов).Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность.

https://ria.ru/20211008/ugol-1753733218.html

https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768567751.html

https://ria.ru/20220119/medvedchuk-1768595394.html

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в мире, украина, петр порошенко, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, государственное бюро расследований украины