Киев готовит планы вооруженных провокаций в Донбассе, заявил Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Лукашевич: Киев готовит планы вооруженных провокаций в Донбассе
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
ВЕНА, 27 янв - РИА Новости. Руководство Украины продолжает наращивать военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Рассуждая об отсутствии мнимой угрозы "вторжения" из-за рубежа, военно-политическое руководство Украины продолжает наращивать военную группировку не где-нибудь, а именно вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Вблизи нее уже находятся порядка 150 тысяч военнослужащих", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он добавил, что недавно министр обороны Украины заявил об увеличении численности ВСУ ещё на 11 тысяч человек. Помимо этого, прибывают в Донбасс и представители военизированных националистических формирований, в том числе и "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), так и не разоруженного во исполнение пункта 10 минского "Комплекса мер", подчеркнул Лукашевич.
"Всё это свидетельствует об активной проработке в Киеве планов по подготовке вооруженных провокаций в Донбассе", - заключил дипломат.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.