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Киев готовит планы вооруженных провокаций в Донбассе, заявил Лукашевич

Киев готовит планы вооруженных провокаций в Донбассе, заявил Лукашевич - РИА Новости, 27.01.2022

Киев готовит планы вооруженных провокаций в Донбассе, заявил Лукашевич

Руководство Украины продолжает наращивать военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T18:40

2022-01-27T18:40

2022-01-27T18:40

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ВЕНА, 27 янв - РИА Новости. Руководство Украины продолжает наращивать военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Рассуждая об отсутствии мнимой угрозы "вторжения" из-за рубежа, военно-политическое руководство Украины продолжает наращивать военную группировку не где-нибудь, а именно вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Вблизи нее уже находятся порядка 150 тысяч военнослужащих", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.Он добавил, что недавно министр обороны Украины заявил об увеличении численности ВСУ ещё на 11 тысяч человек. Помимо этого, прибывают в Донбасс и представители военизированных националистических формирований, в том числе и "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), так и не разоруженного во исполнение пункта 10 минского "Комплекса мер", подчеркнул Лукашевич."Всё это свидетельствует об активной проработке в Киеве планов по подготовке вооруженных провокаций в Донбассе", - заключил дипломат.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

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в мире, украина, александр лукашевич, вооруженные силы украины, обсе, ситуация в днр и лнр, россия