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Киев готовит планы вооруженных провокаций в Донбассе, заявил Лукашевич
Киев готовит планы вооруженных провокаций в Донбассе, заявил Лукашевич - РИА Новости, 27.01.2022
Киев готовит планы вооруженных провокаций в Донбассе, заявил Лукашевич
Руководство Украины продолжает наращивать военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:40
2022-01-27T18:40
в мире
украина
александр лукашевич
вооруженные силы украины
обсе
ситуация в днр и лнр
россия
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ВЕНА, 27 янв - РИА Новости. Руководство Украины продолжает наращивать военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Рассуждая об отсутствии мнимой угрозы "вторжения" из-за рубежа, военно-политическое руководство Украины продолжает наращивать военную группировку не где-нибудь, а именно вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Вблизи нее уже находятся порядка 150 тысяч военнослужащих", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.Он добавил, что недавно министр обороны Украины заявил об увеличении численности ВСУ ещё на 11 тысяч человек. Помимо этого, прибывают в Донбасс и представители военизированных националистических формирований, в том числе и "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), так и не разоруженного во исполнение пункта 10 минского "Комплекса мер", подчеркнул Лукашевич."Всё это свидетельствует об активной проработке в Киеве планов по подготовке вооруженных провокаций в Донбассе", - заключил дипломат.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html
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в мире, украина, александр лукашевич, вооруженные силы украины, обсе, ситуация в днр и лнр, россия
18:40 27.01.2022
 
Киев готовит планы вооруженных провокаций в Донбассе, заявил Лукашевич

Постпред России при ОБСЕ Лукашевич: Киев готовит планы вооруженных провокаций в Донбассе

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ВЕНА, 27 янв - РИА Новости. Руководство Украины продолжает наращивать военную группировку вдоль линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Рассуждая об отсутствии мнимой угрозы "вторжения" из-за рубежа, военно-политическое руководство Украины продолжает наращивать военную группировку не где-нибудь, а именно вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Вблизи нее уже находятся порядка 150 тысяч военнослужащих", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Украинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
08:00
Кто может спровоцировать войну на Украине
Он добавил, что недавно министр обороны Украины заявил об увеличении численности ВСУ ещё на 11 тысяч человек. Помимо этого, прибывают в Донбасс и представители военизированных националистических формирований, в том числе и "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), так и не разоруженного во исполнение пункта 10 минского "Комплекса мер", подчеркнул Лукашевич.
"Всё это свидетельствует об активной проработке в Киеве планов по подготовке вооруженных провокаций в Донбассе", - заключил дипломат.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
16:23
В офисе Зеленского назвали обязательный элемент движения к миру в Донбассе
 
В миреУкраинаАлександр ЛукашевичВооруженные силы УкраиныОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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