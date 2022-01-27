https://ria.ru/20220127/donbass-1769848312.html

Постпред при ОБСЕ заявил о дестабилизации Западом ситуации на Украине

Постпред при ОБСЕ заявил о дестабилизации Западом ситуации на Украине - РИА Новости, 27.01.2022

Постпред при ОБСЕ заявил о дестабилизации Западом ситуации на Украине

Зарубежные кураторы сегодняшней Украины активизировали попытки дестабилизировать обстановку внутри этой страны, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T18:27

2022-01-27T18:27

2022-01-27T18:36

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ВЕНА, 27 янв - РИА Новости. Зарубежные кураторы сегодняшней Украины активизировали попытки дестабилизировать обстановку внутри этой страны, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Зарубежные кураторы сегодняшней Украины активизировали попытки дестабилизировать обстановку внутри этой страны и подтолкнуть киевский режим к необдуманным и губительным военным решениям", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.По его словам, это становится абсолютно очевидным на фоне двух тенденций. Во-первых, Киеву намеренно не посылают никаких стимулов в целях осуществления прямого диалога с представителями отдельных районов Донбасса о путях политического урегулирования кризиса. Во-вторых, некоторые страны НАТО резко активизировали "накачку" Украины вооружениями наступательного характера в якобы "оборонительных" целях."За прошедшую неделю в Киев прибыли не менее четырех самолетов с американскими военными грузами, включая летальные вооружения и боеприпасы для использования в Донбассе. Ранее на маршруте между Киевом и британскими островами "прописалась" челночная британская военно-транспортная авиация", - подчеркнул Лукашевич.По имеющимся данным, отметил Лукашевич, только в январе на Украину прибыли сотни американских "Джавелинов", тысячи британских ракетных комплексов, свыше 400 тысяч патронов, в том числе для крупнокалиберного оружия, и многое другое."Поступают сообщения о том, что в феврале запланированы передача оружия американского производства из прибалтийских республик, гаубиц из Чехии, миллионов патронов из Словакии, свыше десятка турецких ударных беспилотников "Байрактар" и так далее. Стало быть, именно так выглядит поддержка мирного политико-дипломатического урегулирования кризиса на Украине на основе Минских соглашений?" - заключил дипломат.

https://ria.ru/20220127/donbass-1769780454.html

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

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в мире, обсе, ситуация в днр и лнр, россия, украина, александр лукашевич