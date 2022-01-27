https://ria.ru/20220127/donbass-1769837879.html

Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ

Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.01.2022

Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ

Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб при первом после десяти дней тишины обстреле со стороны украинских силовиков, РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T17:40

2022-01-27T17:40

2022-01-27T17:58

в мире

вооруженные силы украины

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769154540_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_9d3409ef188d4151070663cd5cb77e4d.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб при первом после десяти дней тишины обстреле со стороны украинских силовиков, заявил офицер пресс-службы ведомства Александр Мазейкин.По его словам, силовики с позиций 30-й бригады ВСУ в районе находящегося под контролем Киева поселка Троицкое обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов Веселогоровку на территории ЛНР.До этого с 17 января ВСУ не нарушали режим прекращения огня, отмечали в республике. С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение грозит дисциплинарная ответственность. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта, но стороны постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.При этом Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220126/donbass-1769678075.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр