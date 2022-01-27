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Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ
Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.01.2022
Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ
Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб при первом после десяти дней тишины обстреле со стороны украинских силовиков, РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:40
2022-01-27T17:58
в мире
вооруженные силы украины
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб при первом после десяти дней тишины обстреле со стороны украинских силовиков, заявил офицер пресс-службы ведомства Александр Мазейкин.По его словам, силовики с позиций 30-й бригады ВСУ в районе находящегося под контролем Киева поселка Троицкое обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов Веселогоровку на территории ЛНР.До этого с 17 января ВСУ не нарушали режим прекращения огня, отмечали в республике. С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение грозит дисциплинарная ответственность. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта, но стороны постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.При этом Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
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в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
17:40 27.01.2022 (обновлено: 17:58 27.01.2022)
 
Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ

Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при первом за десять дней обстреле со стороны ВСУ

© REUTERS / Maksim LevinУкраинские военные на линии соприкосновения в Луганской области
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб при первом после десяти дней тишины обстреле со стороны украинских силовиков, заявил офицер пресс-службы ведомства Александр Мазейкин.
По его словам, силовики с позиций 30-й бригады ВСУ в районе находящегося под контролем Киева поселка Троицкое обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов Веселогоровку на территории ЛНР.
"С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь", — сказал Мазейкин.
До этого с 17 января ВСУ не нарушали режим прекращения огня, отмечали в республике.
С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение грозит дисциплинарная ответственность. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта, но стороны постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.
При этом Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
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