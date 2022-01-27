https://ria.ru/20220127/donbass-1769837879.html
Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ
Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.01.2022
Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ
Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб при первом после десяти дней тишины обстреле со стороны украинских силовиков, РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:40
2022-01-27T17:40
2022-01-27T17:58
в мире
вооруженные силы украины
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769154540_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_9d3409ef188d4151070663cd5cb77e4d.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб при первом после десяти дней тишины обстреле со стороны украинских силовиков, заявил офицер пресс-службы ведомства Александр Мазейкин.По его словам, силовики с позиций 30-й бригады ВСУ в районе находящегося под контролем Киева поселка Троицкое обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов Веселогоровку на территории ЛНР.До этого с 17 января ВСУ не нарушали режим прекращения огня, отмечали в республике. С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение грозит дисциплинарная ответственность. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта, но стороны постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.При этом Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220126/donbass-1769678075.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769154540_91:90:2700:2047_1920x0_80_0_0_afef7b4289ea1d3d2796a113e524ceb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
17:40 27.01.2022 (обновлено: 17:58 27.01.2022)
Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при обстреле со стороны ВСУ
Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб при первом за десять дней обстреле со стороны ВСУ
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб при первом после десяти дней тишины обстреле со стороны украинских силовиков, заявил офицер пресс-службы ведомства Александр Мазейкин.
По его словам, силовики с позиций 30-й бригады ВСУ в районе находящегося под контролем Киева поселка Троицкое обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов Веселогоровку на территории ЛНР.
"С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь", — сказал Мазейкин.
До этого с 17 января ВСУ не нарушали режим прекращения огня, отмечали в республике.
С лета 2020 года в Донбассе
действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение грозит дисциплинарная ответственность. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта, но стороны постоянно обвиняют друг друга в обстрелах.
При этом Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.