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В МИД прокомментировали итоги заседания контактной группы по Донбассу

В МИД прокомментировали итоги заседания контактной группы по Донбассу - РИА Новости, 27.01.2022

В МИД прокомментировали итоги заседания контактной группы по Донбассу

Последнее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины закончилось безрезультатно, заявил заместитель директора департамента... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:54

2022-01-27T15:54

2022-01-27T16:35

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

донбасс

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Последнее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины закончилось безрезультатно, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Состоявшееся на этой неделе 25-26 января заседание контактной группы и ее подгрупп вновь закончилось ничем. Представители Киева в открытую саботируют переговорный процесс, уклоняются от обсуждения с Донбассом их предложений по политическому урегулированию", - заявил Зайцев на брифинге.

https://ria.ru/20220127/lnr-1769765997.html

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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, ситуация в днр и лнр, россия