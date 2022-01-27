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В МИД прокомментировали итоги заседания контактной группы по Донбассу
В МИД прокомментировали итоги заседания контактной группы по Донбассу - РИА Новости, 27.01.2022
В МИД прокомментировали итоги заседания контактной группы по Донбассу
Последнее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины закончилось безрезультатно, заявил заместитель директора департамента... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:54
2022-01-27T16:35
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Последнее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины закончилось безрезультатно, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Состоявшееся на этой неделе 25-26 января заседание контактной группы и ее подгрупп вновь закончилось ничем. Представители Киева в открытую саботируют переговорный процесс, уклоняются от обсуждения с Донбассом их предложений по политическому урегулированию", - заявил Зайцев на брифинге.
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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
15:54 27.01.2022 (обновлено: 16:35 27.01.2022)
 
В МИД прокомментировали итоги заседания контактной группы по Донбассу

МИД: заседание контактной группы по ситуации на Донбассе закончилось безрезультатно

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Последнее заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины закончилось безрезультатно, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Состоявшееся на этой неделе 25-26 января заседание контактной группы и ее подгрупп вновь закончилось ничем. Представители Киева в открытую саботируют переговорный процесс, уклоняются от обсуждения с Донбассом их предложений по политическому урегулированию", - заявил Зайцев на брифинге.
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
12:42
В ЛНР сообщили о присутствии в Донбассе американских наемников
 
В миреУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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