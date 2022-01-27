https://ria.ru/20220127/donbass-1769781282.html

Более 720 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта

Более 720 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта - РИА Новости, 27.01.2022

Более 720 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта

Уже более 720 тысяч жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик получили паспорта граждан России, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:39

2022-01-27T13:39

2022-01-27T13:56

общество

ростовская область

василий голубев

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв – РИА Новости. Уже более 720 тысяч жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик получили паспорта граждан России, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев."Сегодня количество людей (жителей Донбасса), которые стали гражданами России – более 720 тысяч человек", - сказал он. Губернатор напомнил, что на территории Ростовской области действуют восемь пунктов, в которых жители ЛНР и ДНР могут подать документы для получения российского гражданства.В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Тогда в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов, которые работают и сегодня.

https://ria.ru/20220127/donbass-1769750559.html

ростовская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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общество, ростовская область, василий голубев, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия