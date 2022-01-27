https://ria.ru/20220127/donbass-1769780454.html

ОБСЕ зафиксировала людей в украинской форме в зоне отвода сил в Донбассе

ОБСЕ зафиксировала людей в украинской форме в зоне отвода сил в Донбассе - РИА Новости, 27.01.2022

ОБСЕ зафиксировала людей в украинской форме в зоне отвода сил в Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали людей в украинской военной форме в зоне разведения сил и средств вблизи частично... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:36

2022-01-27T13:36

2022-01-27T13:43

в мире

обсе

ситуация в днр и лнр

украина

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155217/35/1552173582_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6e3dca8448c3e64931875e6a13e3a015.jpg

ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали людей в украинской военной форме в зоне разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее представитель пресс-службы Народной милиции заявил, что ведомство зафиксировало украинских силовиков на участке разведения сил и средств вблизи Золотого."В населенном пункте Катериновка (подконтрольный Киеву – ред.), в пределах участка разведения (сил и средств – ред.), команда СММ зафиксировала военный джип, который двигался в северо-восточном направлении с тремя невооруженными людьми на борту в украинской военной форме", - говорится в отчете ОБСЕ.В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220125/lnr-1769384883.html

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обсе, ситуация в днр и лнр, украина, луганская народная республика