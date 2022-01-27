13:36 27.01.2022 (обновлено: 13:43 27.01.2022)
ОБСЕ зафиксировала людей в украинской форме в зоне отвода сил в Донбассе
ОБСЕ зафиксировала людей в украинской военной форме в зоне отвода сил у города Золотое
© Народная милиция ЛНРПатруль ОБСЕ у КПП "Золотое" в Донбассе
© Народная милиция ЛНР
Патруль ОБСЕ у КПП "Золотое" в Донбассе
ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали людей в украинской военной форме в зоне разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее представитель пресс-службы Народной милиции заявил, что ведомство зафиксировало украинских силовиков на участке разведения сил и средств вблизи Золотого.
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"В населенном пункте Катериновка (подконтрольный Киеву – ред.), в пределах участка разведения (сил и средств – ред.), команда СММ зафиксировала военный джип, который двигался в северо-восточном направлении с тремя невооруженными людьми на борту в украинской военной форме", - говорится в отчете ОБСЕ.
В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.