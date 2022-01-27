12:44 27.01.2022 (обновлено: 13:07 27.01.2022)
В Донбассе рассказали об угрозе социальным объектам из-за БПЛА Bayraktar
В народной милиции ЛНР заявили об угрозе социальным объектам из-за БПЛА Bayraktar
© AP Photo / Efrem LukatskyБоевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Турецкие ударные беспилотники несут угрозу важным промышленным и социально значимым объектам в Донбассе, заявил РИА Новости начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.
"Что касается турецких беспилотников, то опять же, мы предполагаем, что основную угрозу они несут ключевым промышленным и социально значимым объектам, поскольку для их повсеместного применения образцов, во всяком случае переданных Украине официально, слишком мало", - заявил Лещенко.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.