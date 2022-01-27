https://ria.ru/20220127/donbass-1769766676.html

В Донбассе рассказали об угрозе социальным объектам из-за БПЛА Bayraktar

В Донбассе рассказали об угрозе социальным объектам из-за БПЛА Bayraktar - РИА Новости, 27.01.2022

В Донбассе рассказали об угрозе социальным объектам из-за БПЛА Bayraktar

Турецкие ударные беспилотники несут угрозу важным промышленным и социально значимым объектам в Донбассе, заявил РИА Новости начальник управления Народной... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:44

2022-01-27T12:44

2022-01-27T13:07

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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Турецкие ударные беспилотники несут угрозу важным промышленным и социально значимым объектам в Донбассе, заявил РИА Новости начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.Читайте полный текст интервью Яна Лещенко >>

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в мире, турция, донбасс, ситуация в днр и лнр