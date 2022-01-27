https://ria.ru/20220127/donbass-1769763537.html

Киев не будет использовать Javelin повсеместно, заявили в ЛНР

Киев не будет использовать Javelin повсеместно, заявили в ЛНР - РИА Новости, 27.01.2022

Киев не будет использовать Javelin повсеместно, заявили в ЛНР

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что если Киев применит в Донбассе американские... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:34

2022-01-27T12:34

2022-01-27T13:10

в мире

чехия

румыния

франция

нато

javelin (птрк)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765043615_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b42eecd69428e8f020d04ccfca034d18.jpg

ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что если Киев применит в Донбассе американские ракетные комплексы Javelin, то только локально - из-за малых объемов поставок на линию боевого соприкосновения.Ранее министерство обороны Украины опубликовало видеоролик, на котором показаны тренировки украинских военных с использованием американских ракетных комплексов Javelin."Тут стоит отметить, что использование данных средств не будет повсеместным ввиду их дороговизны и малых объемов поставок на линию боевого соприкосновения", - сказал Лещенко РИА Новости, комментируя вероятность применения Javelin в Донбассе.По мнению начальника оборонного ведомства республики, скорее всего, американские ракетные комплексы будут использовать для пропаганды в репортажах СМИ.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.Читайте полный текст интервью Яна Лещенко >>

https://ria.ru/20220127/donbass-1769744842.html

чехия

румыния

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия, румыния, франция, нато, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр