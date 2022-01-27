12:34 27.01.2022 (обновлено: 13:10 27.01.2022)
Киев не будет использовать Javelin повсеместно, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР: Киев не будет использовать ракетные комплексы Javelin повсеместно
© Фото пресс-центра штаба Операции Объединенных силУкраинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что если Киев применит в Донбассе американские ракетные комплексы Javelin, то только локально - из-за малых объемов поставок на линию боевого соприкосновения.
Ранее министерство обороны Украины опубликовало видеоролик, на котором показаны тренировки украинских военных с использованием американских ракетных комплексов Javelin.
"Тут стоит отметить, что использование данных средств не будет повсеместным ввиду их дороговизны и малых объемов поставок на линию боевого соприкосновения", - сказал Лещенко РИА Новости, комментируя вероятность применения Javelin в Донбассе.
По мнению начальника оборонного ведомства республики, скорее всего, американские ракетные комплексы будут использовать для пропаганды в репортажах СМИ.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.