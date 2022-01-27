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Киев не будет использовать Javelin повсеместно, заявили в ЛНР
Киев не будет использовать Javelin повсеместно, заявили в ЛНР - РИА Новости, 27.01.2022
Киев не будет использовать Javelin повсеместно, заявили в ЛНР
Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что если Киев применит в Донбассе американские... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:34
2022-01-27T13:10
в мире
чехия
румыния
франция
нато
javelin (птрк)
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что если Киев применит в Донбассе американские ракетные комплексы Javelin, то только локально - из-за малых объемов поставок на линию боевого соприкосновения.Ранее министерство обороны Украины опубликовало видеоролик, на котором показаны тренировки украинских военных с использованием американских ракетных комплексов Javelin."Тут стоит отметить, что использование данных средств не будет повсеместным ввиду их дороговизны и малых объемов поставок на линию боевого соприкосновения", - сказал Лещенко РИА Новости, комментируя вероятность применения Javelin в Донбассе.По мнению начальника оборонного ведомства республики, скорее всего, американские ракетные комплексы будут использовать для пропаганды в репортажах СМИ.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.Читайте полный текст интервью Яна Лещенко &gt;&gt;
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в мире, чехия, румыния, франция, нато, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр
12:34 27.01.2022 (обновлено: 13:10 27.01.2022)
 
Киев не будет использовать Javelin повсеместно, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: Киев не будет использовать ракетные комплексы Javelin повсеместно

© Фото пресс-центра штаба Операции Объединенных силУкраинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе
© Фото пресс-центра штаба Операции Объединенных сил
Украинские военные провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что если Киев применит в Донбассе американские ракетные комплексы Javelin, то только локально - из-за малых объемов поставок на линию боевого соприкосновения.
Ранее министерство обороны Украины опубликовало видеоролик, на котором показаны тренировки украинских военных с использованием американских ракетных комплексов Javelin.
"Тут стоит отметить, что использование данных средств не будет повсеместным ввиду их дороговизны и малых объемов поставок на линию боевого соприкосновения", - сказал Лещенко РИА Новости, комментируя вероятность применения Javelin в Донбассе.
По мнению начальника оборонного ведомства республики, скорее всего, американские ракетные комплексы будут использовать для пропаганды в репортажах СМИ.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
Читайте полный текст интервью Яна Лещенко >>
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
11:09
В ЛНР сообщили о попытках ВСУ провести воздушную разведку в Донбассе
 
В миреЧехияРумынияФранцияНАТОJavelin (ПТРК)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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