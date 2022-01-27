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Народная милиция ЛНР заявила о росте напряженности в Донбассе
Народная милиция ЛНР заявила о росте напряженности в Донбассе - РИА Новости, 27.01.2022
Народная милиция ЛНР заявила о росте напряженности в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики отмечает рост напряженности у линии соприкосновения в Донбассе из-за агрессивных заявлений... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:08
2022-01-27T13:09
в мире
украина
донбасс
обсе
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики отмечает рост напряженности у линии соприкосновения в Донбассе из-за агрессивных заявлений Киева, заявил РИА Новости начальник управления оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко.Ранее в Народной милиции заявили, что разведка ЛНР фиксирует активное передвижение техники украинских силовиков на подконтрольной Киеву территории."Учитывая продолжающуюся тенденцию - действия диверсионных групп противника, похищение нашего военнослужащего, стягивание сил в зону проведения карательной операции, а также повсеместное препятствование со стороны Украины работе ОБСЕ, можно судить о том, что несмотря на относительную стабильность и небольшое количество обстрелов, градус напряженности растет", - заявил Лещенко.Он уточнил, что росту напряженности у линии соприкосновения в Донбассе способствуют также "громкие и агрессивные заявления" военно-политического руководства Украины.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Читайте полный текст интервью Яна Лещенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20220127/nastuplenie-1769744698.html
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в мире, украина, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр, россия
12:08 27.01.2022 (обновлено: 13:09 27.01.2022)
 
Народная милиция ЛНР заявила о росте напряженности в Донбассе

Народная милиция ЛНР заявила о росте напряженности в Донбассе из-за заявлений Киева

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики отмечает рост напряженности у линии соприкосновения в Донбассе из-за агрессивных заявлений Киева, заявил РИА Новости начальник управления оборонного ведомства ЛНР Ян Лещенко.
Ранее в Народной милиции заявили, что разведка ЛНР фиксирует активное передвижение техники украинских силовиков на подконтрольной Киеву территории.
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
11:09
В ЛНР допустили наступление ВСУ после прибытия главнокомандующего
"Учитывая продолжающуюся тенденцию - действия диверсионных групп противника, похищение нашего военнослужащего, стягивание сил в зону проведения карательной операции, а также повсеместное препятствование со стороны Украины работе ОБСЕ, можно судить о том, что несмотря на относительную стабильность и небольшое количество обстрелов, градус напряженности растет", - заявил Лещенко.
Он уточнил, что росту напряженности у линии соприкосновения в Донбассе способствуют также "громкие и агрессивные заявления" военно-политического руководства Украины.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Читайте полный текст интервью Яна Лещенко >>
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
11:09
В ЛНР сообщили о попытках ВСУ провести воздушную разведку в Донбассе
 
В миреУкраинаДонбассОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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