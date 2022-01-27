https://ria.ru/20220127/donbass-1769750559.html

Москалькова рассказала о просьбах от живущих в Донбассе россиян

Москалькова рассказала о просьбах от живущих в Донбассе россиян - РИА Новости, 27.01.2022

Москалькова рассказала о просьбах от живущих в Донбассе россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что постоянно получает обращения от проживающих в ЛНР и ДНР россиян с... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:38

2022-01-27T11:38

2022-01-27T11:46

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что постоянно получает обращения от проживающих в ЛНР и ДНР россиян с просьбами о помощи в возвращении или получении убежища."Поступают постоянно от граждан России, которые проживают на этой территории. Вчера поздно вечером мне звонила женщина, которая беспокоится о своей взрослой дочери и внуках, проживающих почти на границе с Украиной, потому что нагнетается ситуация", - сказала Москалькова, отвечая на соответствующий вопрос.Омбудсмен отметила, что в ее аппарат поступают просьбы о помощи с возвращением в Россию, получением убежища или вида на жительство. "Есть и гуманитарные вопросы, связанные с медицинской помощью. Мы этим занимаемся по возможности", - добавила она.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220126/donbass-1769580131.html

https://ria.ru/20211111/dnr-1758579816.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

россия

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донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, в мире, украина, татьяна москалькова, россия