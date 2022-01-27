11:38 27.01.2022 (обновлено: 11:46 27.01.2022)
Москалькова рассказала о просьбах от живущих в Донбассе россиян
Омбудсмен Москалькова постоянно получает просьбы о помощи от живущих в Донбассе россиян
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что постоянно получает обращения от проживающих в ЛНР и ДНР россиян с просьбами о помощи в возвращении или получении убежища.
"Поступают постоянно от граждан России, которые проживают на этой территории. Вчера поздно вечером мне звонила женщина, которая беспокоится о своей взрослой дочери и внуках, проживающих почти на границе с Украиной, потому что нагнетается ситуация", - сказала Москалькова, отвечая на соответствующий вопрос.
Омбудсмен отметила, что в ее аппарат поступают просьбы о помощи с возвращением в Россию, получением убежища или вида на жительство. "Есть и гуманитарные вопросы, связанные с медицинской помощью. Мы этим занимаемся по возможности", - добавила она.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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