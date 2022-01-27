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Киев продолжает наращивать группировку сил ВСУ в Донбассе, заявили в ЛНР
Киев продолжает наращивать группировку сил ВСУ в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 27.01.2022
Киев продолжает наращивать группировку сил ВСУ в Донбассе, заявили в ЛНР
Киев продолжает наращивать группировку сил ВСУ в Донбассе, заявил в четверг официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:05
2022-01-27T11:05
2022-01-27T11:16
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Киев продолжает наращивать группировку сил ВСУ в Донбассе, заявил в четверг официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Нашей разведкой за прошедшие двое суток получены новые факты по наращиванию группировки войск ВСУ в зоне так называемой операции объединенных сил", - заявил Филипоненко на брифинге.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220127/donbass-1769725379.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
11:05 27.01.2022 (обновлено: 11:16 27.01.2022)
Киев продолжает наращивать группировку сил ВСУ в Донбассе, заявили в ЛНР
Народная милиция ЛНР заявила о наращивании Украиной группировки сил ВСУ в Донбассе