https://ria.ru/20220127/donbass-1769743407.html

ВСУ обстреляли БПЛА ОБСЕ у линии соприкосновения, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли БПЛА ОБСЕ у линии соприкосновения, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.01.2022

ВСУ обстреляли БПЛА ОБСЕ у линии соприкосновения, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли БПЛА Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам представитель Народной... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:03

2022-01-27T11:03

2022-01-27T11:03

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли БПЛА Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."С целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95-й и 36-й бригад (вооруженных сил Украины - ред.) для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ в районах Варваровки и Пищевика противник применил станции РЭБ "Буковель-АД" из состава мобильных групп 502-го и 305-го отдельных батальонов РЭБ", - сказал представитель ведомства.Также, по его словам, кроме создания помех подразделениями радиоэлектронной борьбы по беспилотнику ОБСЕ был зафиксирован огонь с земли."Боевики 36-й бригады обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ в двух километрах к западу от Пищевика во время наблюдательного полета. Важно отметить, обстрел велся целенаправленно, так как о времени и месте запуска беспилотника украинские боевики были уведомлены заранее. Все факты подтверждаются отчетом СММ", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20220127/donbass-1769733439.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр