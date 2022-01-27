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ВСУ обстреляли БПЛА ОБСЕ у линии соприкосновения, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли БПЛА ОБСЕ у линии соприкосновения, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.01.2022
ВСУ обстреляли БПЛА ОБСЕ у линии соприкосновения, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли БПЛА Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам представитель Народной... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:03
2022-01-27T11:03
2022-01-27T11:03
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли БПЛА Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."С целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95-й и 36-й бригад (вооруженных сил Украины - ред.) для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ в районах Варваровки и Пищевика противник применил станции РЭБ "Буковель-АД" из состава мобильных групп 502-го и 305-го отдельных батальонов РЭБ", - сказал представитель ведомства.Также, по его словам, кроме создания помех подразделениями радиоэлектронной борьбы по беспилотнику ОБСЕ был зафиксирован огонь с земли."Боевики 36-й бригады обстреляли беспилотник миссии ОБСЕ в двух километрах к западу от Пищевика во время наблюдательного полета. Важно отметить, обстрел велся целенаправленно, так как о времени и месте запуска беспилотника украинские боевики были уведомлены заранее. Все факты подтверждаются отчетом СММ", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20220127/donbass-1769733439.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
ВСУ обстреляли БПЛА ОБСЕ у линии соприкосновения, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР: украинские силовики обстреляли БПЛА ОБСЕ у линии соприкосновения