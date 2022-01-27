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В ЛНР заявили об украинских силовиках в зоне разведения сил у Золотого
В ЛНР заявили об украинских силовиках в зоне разведения сил у Золотого - РИА Новости, 27.01.2022
В ЛНР заявили об украинских силовиках в зоне разведения сил у Золотого
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала украинских силовиков на участке разведения сил и средств вблизи частично... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:25
2022-01-27T10:35
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала украинских силовиков на участке разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что фиксирует украинских силовиков на данном участке отвода сил. "В зоне разведения сил и средств зафиксировано перемещение трех военнослужащих 24-й бригады (украинских силовиков – ред.) на автомобиле военного типа", - сказал представитель пресс-службы.В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220125/lnr-1769384883.html
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
Материал дополняется
10:25 27.01.2022 (обновлено: 10:35 27.01.2022)
 
В ЛНР заявили об украинских силовиках в зоне разведения сил у Золотого

В ЛНР заявили об украинских силовиках в зоне разведения сил у спорного города Золотое

© REUTERS / Maksim LevinУкраинские военные на линии соприкосновения в Луганской области
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала украинских силовиков на участке разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что фиксирует украинских силовиков на данном участке отвода сил. "В зоне разведения сил и средств зафиксировано перемещение трех военнослужащих 24-й бригады (украинских силовиков – ред.) на автомобиле военного типа", - сказал представитель пресс-службы.
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 11:16
В ЛНР заявили, что обстановка в Донбассе напоминает предвоенную
В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак общается с журналистами в Кишиневе во время своего визита в Молдавию - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
01:00
"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
 
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