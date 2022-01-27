https://ria.ru/20220127/donbass-1769733439.html

ВСУ разместили зенитную установку в жилом районе Донбасса, заявили в ЛНР

ВСУ разместили зенитную установку в жилом районе Донбасса, заявили в ЛНР - РИА Новости, 27.01.2022

ВСУ разместили зенитную установку в жилом районе Донбасса, заявили в ЛНР

Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики выявила зенитную установку ЗУ-23-2 украинских силовиков в жилом районе... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T10:12

2022-01-27T10:12

2022-01-27T10:20

в мире

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики выявила зенитную установку ЗУ-23-2 украинских силовиков в жилом районе подконтрольного Киеву города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.В понедельник оборонное ведомство ЛНР заявляло о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе Попасной. Ранее Луганск и Донецк не раз обвиняли украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах у линии соприкосновения.Он уточнил, что также вблизи подконтрольного Киеву села Макарово украинские силовики разместили две боевые бронированные машины."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - подчеркнул представитель пресс-службы. По его словам, подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками "в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки".Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

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в мире, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр