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Пушилин рассказал, в каком вооружении нуждаются ДНР и ЛНР
Пушилин рассказал, в каком вооружении нуждаются ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.01.2022
Пушилин рассказал, в каком вооружении нуждаются ДНР и ЛНР
Самопровозглашенным республикам Донбасса нужно современное оружие, в том числе для противостояния беспилотникам, заявил в эфире YouТube-канала "Соловьев Live"... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T09:08
2022-01-27T10:31
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Самопровозглашенным республикам Донбасса нужно современное оружие, в том числе для противостояния беспилотникам, заявил в эфире YouТube-канала "Соловьев Live" глава ДНР Денис Пушилин.В среду секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал российские власти поставить ЛНР и ДНР отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания военной агрессии Киева."Я со своими военными уже, естественно, было время пообщаться. Конечно, мы все же предполагаем, что речь нужно идти о том вооружении, о котором вы говорите, — нам необходимо противостоять и "Байрактарам", в первую очередь, потому что слабые точки все равно остаются", — прокомментировал инициативу Турчака Пушилин.Перед этим ведущий Владимир Соловьев предположил, что Россия в случае соответствующего решения передаст непризнанным республикам не "автоматы "Калашникова", ППШ и пулеметы Дегтярева", а новейшие образцы оружия, в том числе для противостояния беспилотникам турецкого производства.Пушилин отметил, что западные страны, в частности Великобритания, поставляют Киеву устаревшее вооружение, но оно все равно способно нанести ущерб, в том числе гражданской инфраструктуре и населению. "Да, сейчас по этому вопросу будут идти консультации", — признал он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по деэскалации. В МИД отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава армии. Также Россия выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе.Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется на юго-востоке страны.
https://ria.ru/20220127/oruzhie-1769710319.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
09:08 27.01.2022 (обновлено: 10:31 27.01.2022)
 
Пушилин рассказал, в каком вооружении нуждаются ДНР и ЛНР

Глава ДНР Пушилин: Донбасс нуждается в вооружении для противостояния беспилотникам

© REUTERS / Alexander ErmochenkoБойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Самопровозглашенным республикам Донбасса нужно современное оружие, в том числе для противостояния беспилотникам, заявил в эфире YouТube-канала "Соловьев Live" глава ДНР Денис Пушилин.
В среду секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак призвал российские власти поставить ЛНР и ДНР отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания военной агрессии Киева.
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"Я со своими военными уже, естественно, было время пообщаться. Конечно, мы все же предполагаем, что речь нужно идти о том вооружении, о котором вы говорите, — нам необходимо противостоять и "Байрактарам", в первую очередь, потому что слабые точки все равно остаются", — прокомментировал инициативу Турчака Пушилин.
Перед этим ведущий Владимир Соловьев предположил, что Россия в случае соответствующего решения передаст непризнанным республикам не "автоматы "Калашникова", ППШ и пулеметы Дегтярева", а новейшие образцы оружия, в том числе для противостояния беспилотникам турецкого производства.
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Пушилин отметил, что западные страны, в частности Великобритания, поставляют Киеву устаревшее вооружение, но оно все равно способно нанести ущерб, в том числе гражданской инфраструктуре и населению. "Да, сейчас по этому вопросу будут идти консультации", — признал он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.
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Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по деэскалации. В МИД отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава армии. Также Россия выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе.
Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется на юго-востоке страны.
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Минские соглашения
Инфографика
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В миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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