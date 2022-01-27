https://ria.ru/20220127/donbass-1769709591.html

"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР

"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР - РИА Новости, 27.01.2022

"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР

В Донбассе "бьются как рыба об лед", чтобы выполнить минские соглашения, но все их инициативы игнорируются, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T01:00

2022-01-27T01:00

2022-01-27T01:00

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ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. В Донбассе "бьются как рыба об лед", чтобы выполнить минские соглашения, но все их инициативы игнорируются, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.В Париже в среду прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В начале января Бонн и Плётнер посетили Москву, где провели встречу с Козаком, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев и провели переговоры с Ермаком. Последний раз советники нормандского формата встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас очень высока, она даже выше, чем раньше.

https://ria.ru/20220127/diplomaty-1769709219.html

https://ria.ru/20220126/kozak-1769706401.html

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в мире, украина, дмитрий козак, днр, лнр, андрей ермак, ситуация в днр и лнр, россия