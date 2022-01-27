"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
Замглавы АП Козак: Донбасс как рыба об лед бьется, чтобы выполнить минские соглашения
© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак общается с журналистами в Кишиневе во время своего визита в Молдавию
© Sputnik / Родион Прока
ПАРИЖ, 27 янв - РИА Новости. В Донбассе "бьются как рыба об лед", чтобы выполнить минские соглашения, но все их инициативы игнорируются, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Нас часто призывают оказать воздействие на Донбасс, для того чтобы они выполняли минские соглашения... Мы готовы оказать, но убедитесь, скажите, что (именно) они не выполняют. Донбасс как рыба об лед бьется, чтобы выполнить (минские соглашения), есть масса всяких содержательных инициатив, дорожные карты, проекты законов, предложения по перемирию, предложения по обмену, предложения по открытию КПВВ - они все игнорируются, только потому что они исходят от Донбасса", - сказал он журналистам.
В Париже в среду прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В начале января Бонн и Плётнер посетили Москву, где провели встречу с Козаком, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев и провели переговоры с Ермаком. Последний раз советники нормандского формата встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас очень высока, она даже выше, чем раньше.