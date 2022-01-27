Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР

"В ходе заседания контактной группы и накануне в рабочих группах украинская сторона в очередной раз не предоставила свою позицию по проекту дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, вынесенному Донецком и Луганском в октябре 2020 года, игнорируя их предложения и не допуская диалога Киева и Донбасса по политическому урегулированию, предусмотренного минскими соглашениями", - сказал Грызлов журналистам.