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Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР - РИА Новости, 27.01.2022
Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
Киев вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР по дорожной карте урегулирования в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T00:30
2022-01-27T00:30
2022-01-27T00:30
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Киев вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР по дорожной карте урегулирования в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.Он отметил, что налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.
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Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
Полпред России в контактной группе Грызлов: Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР