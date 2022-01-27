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Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР - РИА Новости, 27.01.2022
Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
Киев вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР по дорожной карте урегулирования в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T00:30
2022-01-27T00:30
в мире
украина
борис грызлов
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Киев вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР по дорожной карте урегулирования в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.Он отметил, что налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.
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в мире, украина, борис грызлов, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
00:30 27.01.2022
 
Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР

Полпред России в контактной группе Грызлов: Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Киев вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР по дорожной карте урегулирования в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
"В ходе заседания контактной группы и накануне в рабочих группах украинская сторона в очередной раз не предоставила свою позицию по проекту дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, вынесенному Донецком и Луганском в октябре 2020 года, игнорируя их предложения и не допуская диалога Киева и Донбасса по политическому урегулированию, предусмотренного минскими соглашениями", - сказал Грызлов журналистам.
Он отметил, что налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
00:18
Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
 
В миреУкраинаБорис ГрызловДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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