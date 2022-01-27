https://ria.ru/20220127/dollar-1769812667.html

Курс евро опустился ниже 87 рублей

Курс евро опустился ниже 87 рублей - РИА Новости, 27.01.2022

Курс евро опустился ниже 87 рублей

Рубль усиливает рост и отвоевывает у доллара уровень 78 рублей, у евро – 87 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T15:55

2022-01-27T15:55

2022-01-27T18:03

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Рубль усиливает рост и отвоевывает у доллара уровень 78 рублей, у евро – 87 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 15:54 мск четверга падал на 1,34 рубля, до 78,08 рубля, европейской — на 2,32 рубля, до 87,08 рубля. Минутами ранее они максимально опускались до 77,92 рубля и до 86,99 рубля соответственно.Тренд усилился после заявления МИД, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.Кремль и МИД не раз указывали, что цель вбросов об угрозе нападения на Украину — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

https://ria.ru/20220127/nato-1769764987.html

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экономика, динамика курсов валют, украина, московская биржа, россия