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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220127/dinklage-1769560052.html
Дисней отреагировал на критику Динклэйджа новой версии "Белоснежки"
Дисней отреагировал на критику Динклэйджа новой версии "Белоснежки" - РИА Новости, 27.01.2022
Дисней отреагировал на критику Динклэйджа новой версии "Белоснежки"
Дисней отреагировал на критику Питера Динклэйджа новой версии "Белоснежки". Об этом пишет Deadline. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T01:54
2022-01-27T01:54
культура
the walt disney company
новости культуры
кино и сериалы
walt disney animation studios
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Дисней отреагировал на критику Питера Динклэйджа новой версии "Белоснежки". Об этом пишет Deadline. Звезда сериала "Игра престолов" Динклэйдж поделился своим мнением о новой интерпретации знаменитой сказки в подкасте WTF. "Какое-то лицемерие. Не хочу никого обидеть, но я был в шоке, когда они с гордостью сообщили, что взяли на роль Белоснежки латиноамериканку. Но вы ведь все еще рассказываете историю "Белоснежки и семи гномов". Сделайте шаг назад и посмотрите, что творите. По мне это все бессмысленно. Вы стараетесь быть прогрессивными, но до сих пор рассказываете эту чертову историю о семи гномах, живущих в пещере. Неужели я ничего не сделал, чтобы хоть что-то изменилось? Наверно, я говорю не достаточно громко", — высказался Динклэйдж.Образ Белоснежки воплотит Рэйчел Зеглер, звезда "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга. Динклэйдж подчеркнул, что он ничего не имеет против этой актрисы. Новый проект — ремейк мультфильма 1938 года. Это была первая анимационная лента Дисней, принесшая огромный успех студии.Когда состоится премьера картины с Зеглер в роли Белоснежки, пока не было объявлено.
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the walt disney company, новости культуры, кино и сериалы, walt disney animation studios
01:54 27.01.2022
 
Дисней отреагировал на критику Динклэйджа новой версии "Белоснежки"

Дисней отреагировал на критику Питера Динклэйджа новой версии "Белоснежки"

© AFP 2022 / Getty Images/Theo WargoПитер Динклэйдж
Питер Динклэйдж - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Theo Wargo
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Дисней отреагировал на критику Питера Динклэйджа новой версии "Белоснежки". Об этом пишет Deadline.

"Чтобы избежать усиления стереотипов из оригинального анимационного фильма, мы применяем другой подход к изображению этих семи персонажей и консультируемся с членами сообщества карликов", — заявил представитель кинокомпании.

Звезда сериала "Игра престолов" Динклэйдж поделился своим мнением о новой интерпретации знаменитой сказки в подкасте WTF.
"Какое-то лицемерие. Не хочу никого обидеть, но я был в шоке, когда они с гордостью сообщили, что взяли на роль Белоснежки латиноамериканку. Но вы ведь все еще рассказываете историю "Белоснежки и семи гномов". Сделайте шаг назад и посмотрите, что творите. По мне это все бессмысленно. Вы стараетесь быть прогрессивными, но до сих пор рассказываете эту чертову историю о семи гномах, живущих в пещере. Неужели я ничего не сделал, чтобы хоть что-то изменилось? Наверно, я говорю не достаточно громко", — высказался Динклэйдж.
Образ Белоснежки воплотит Рэйчел Зеглер, звезда "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга. Динклэйдж подчеркнул, что он ничего не имеет против этой актрисы.
Новый проект — ремейк мультфильма 1938 года. Это была первая анимационная лента Дисней, принесшая огромный успех студии.
Когда состоится премьера картины с Зеглер в роли Белоснежки, пока не было объявлено.
Кадр из мультфильма Белоснежка и фотография актрисы Рейчел Зеглер
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КультураThe Walt Disney CompanyНовости культурыКино и сериалыWalt Disney Animation Studios
 
 
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