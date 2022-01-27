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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220127/deti-1769841115.html
В Пензенской области детям запретили посещать музеи и секции
В Пензенской области детям запретили посещать музеи и секции - РИА Новости, 27.01.2022
В Пензенской области детям запретили посещать музеи и секции
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко с четверга из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции запретил детям до 18 лет посещать театры, музеи,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:53
2022-01-27T17:53
распространение коронавируса
общество
пензенская область
коронавирусы
олег мельниченко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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САРАТОВ, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко с четверга из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции запретил детям до 18 лет посещать театры, музеи, спорткомплексы, секции и кружки, а также выезжать на соревнования в составе спортивных команд, следует из постановления главы региона на сайте областного правительства."С 27.01.2022 до улучшения эпидемиологической ситуации запретить лицам, не достигшим 18 лет: посещение театров, музеев, галерей, кинотеатров, концертных залов, цирков, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, ледовых катков, концертных, досуговых, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий; участие в очных занятиях в секциях, кружках и студиях; входящим в состав спортивных команд, выезжать на соревнования, проводимые на территории Пензенской области, других субъектов РФ и иных государств", - говорится в документе.Правительство области ранее ввело режим самоизоляции для непривитых жителей старше 60 лет. Допуск в непродовольственные магазины (кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости), театры, кинотеатры, цирки, кафе и рестораны возможен только по QR-коду о вакцинации либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании COVID-19 или при наличии отрицательного результата теста ПЦР или ИХА-теста. Свободный вход без QR-кодов сохраняется в продовольственных магазинах, магазинах, торгующих товарами первой необходимости, аптеках и лечебных учреждениях.В Пензенской области лабораторно подтвержден 106 871 случай заражения, скончались 4 853 человека с COVID-19, выздоровели 96 011 человек. Вакцинацию первым компонентом прошли почти 849 тысяч человек, вторым - более 815 тысяч, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 77,8%.
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общество, пензенская область, коронавирусы, олег мельниченко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:53 27.01.2022
 
В Пензенской области детям запретили посещать музеи и секции

В Пензенской области детям запретили посещать театры и секции из-за ситуации с COVID-19

CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
CC BY 2.0 / maticulous / Пенза. Вид на город от "Ласточки"
Пенза
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САРАТОВ, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко с четверга из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции запретил детям до 18 лет посещать театры, музеи, спорткомплексы, секции и кружки, а также выезжать на соревнования в составе спортивных команд, следует из постановления главы региона на сайте областного правительства.
"С 27.01.2022 до улучшения эпидемиологической ситуации запретить лицам, не достигшим 18 лет: посещение театров, музеев, галерей, кинотеатров, концертных залов, цирков, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, ледовых катков, концертных, досуговых, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий; участие в очных занятиях в секциях, кружках и студиях; входящим в состав спортивных команд, выезжать на соревнования, проводимые на территории Пензенской области, других субъектов РФ и иных государств", - говорится в документе.
Правительство области ранее ввело режим самоизоляции для непривитых жителей старше 60 лет. Допуск в непродовольственные магазины (кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости), театры, кинотеатры, цирки, кафе и рестораны возможен только по QR-коду о вакцинации либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании COVID-19 или при наличии отрицательного результата теста ПЦР или ИХА-теста. Свободный вход без QR-кодов сохраняется в продовольственных магазинах, магазинах, торгующих товарами первой необходимости, аптеках и лечебных учреждениях.
В Пензенской области лабораторно подтвержден 106 871 случай заражения, скончались 4 853 человека с COVID-19, выздоровели 96 011 человек. Вакцинацию первым компонентом прошли почти 849 тысяч человек, вторым - более 815 тысяч, уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 77,8%.
 
Распространение коронавирусаОбществоПензенская областьКоронавирусыОлег МельниченкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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