Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220127/deti-1769781403.html
Более миллиона детей пойдут в школы Подмосковья 1 сентября 2022 года
Более миллиона детей пойдут в школы Подмосковья 1 сентября 2022 года - РИА Новости, 27.01.2022
Более миллиона детей пойдут в школы Подмосковья 1 сентября 2022 года
Число школьников в Подмосковье 1 сентября 2022 года составит, как ожидается, более 1 миллиона человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:40
2022-01-27T15:21
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769804994_0:219:3071:1946_1920x0_80_0_0_430a4c7f7af8bf5a21af66ecfaf43302.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Число школьников в Подмосковье 1 сентября 2022 года составит, как ожидается, более 1 миллиона человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."В 2013 году у нас было 640 тысяч школьников, 1 сентября мы ждём миллион двадцать - миллион пятьдесят тысяч школьников. Миллион двадцать - точно", - сказал Воробьев в четверг на ежегодном отчете.Губернатор отметил высокий запрос на новые школы."Мы не устаем строить современные школы, последнюю в Подольске открыли, порядка 30 школ мы строим каждый год. Этот темп будем держать дальше", - подчеркнул он.Также Воробьев рассказал, что в этом году откроют 20 новых школ и 23 детских сада.
https://ria.ru/20211125/zhile-1760691030.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769804994_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_110adc01151696157cb025d3f1b5c47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев
13:40 27.01.2022 (обновлено: 15:21 27.01.2022)
 

Более миллиона детей пойдут в школы Подмосковья 1 сентября 2022 года

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступает перед жителями региона и депутатами Мособлдумы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступает перед жителями региона и депутатами Мособлдумы
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Число школьников в Подмосковье 1 сентября 2022 года составит, как ожидается, более 1 миллиона человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"В 2013 году у нас было 640 тысяч школьников, 1 сентября мы ждём миллион двадцать - миллион пятьдесят тысяч школьников. Миллион двадцать - точно", - сказал Воробьев в четверг на ежегодном отчете.
Губернатор отметил высокий запрос на новые школы.
"Мы не устаем строить современные школы, последнюю в Подольске открыли, порядка 30 школ мы строим каждый год. Этот темп будем держать дальше", - подчеркнул он.
Также Воробьев рассказал, что в этом году откроют 20 новых школ и 23 детских сада.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября 2021, 12:55Новости Подмосковья
Почти 600 детей-сирот Подмосковья обеспечат жильем до конца года
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
23:15Пентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи Украине
23:10Илон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к Байдену
23:09В Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионе
23:05В Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по Украине
22:58Госдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на Кубе
22:54Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотников
22:51В Каире освободили российского фотографа Котова
22:46На Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания России
22:45Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине
22:38США заявили, что готовы к продолжению переговоров с Россией
22:37Тело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии
Лента новостейМолния
Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями ТаджикистанаПентагон сообщил о поставках нового пакета военной помощи УкраинеИлон Маск высказался об "американцах и дурачках" в обращении к БайденуВ Чечне отреагировали на заявление Госдепа о "похищениях" людей в регионеВ Белом доме позитивно оценили встречу в "нормандском формате" по УкраинеГосдеп пригрозил России "быстрым ответом" в случае размещении сил на КубеПогранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении беспилотниковВ Каире освободили российского фотографа КотоваНа Украине попросили у США новых "рычагов" для сдерживания РоссииБелый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие УкраинеСША заявили, что готовы к продолжению переговоров с РоссиейТело новорожденного нашли в мусороперерабатывающем комплексе в Башкирии