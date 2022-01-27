https://ria.ru/20220127/deti-1769781403.html

Более миллиона детей пойдут в школы Подмосковья 1 сентября 2022 года

Более миллиона детей пойдут в школы Подмосковья 1 сентября 2022 года - РИА Новости, 27.01.2022

Более миллиона детей пойдут в школы Подмосковья 1 сентября 2022 года

Число школьников в Подмосковье 1 сентября 2022 года составит, как ожидается, более 1 миллиона человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:40

2022-01-27T13:40

2022-01-27T15:21

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Число школьников в Подмосковье 1 сентября 2022 года составит, как ожидается, более 1 миллиона человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."В 2013 году у нас было 640 тысяч школьников, 1 сентября мы ждём миллион двадцать - миллион пятьдесят тысяч школьников. Миллион двадцать - точно", - сказал Воробьев в четверг на ежегодном отчете.Губернатор отметил высокий запрос на новые школы."Мы не устаем строить современные школы, последнюю в Подольске открыли, порядка 30 школ мы строим каждый год. Этот темп будем держать дальше", - подчеркнул он.Также Воробьев рассказал, что в этом году откроют 20 новых школ и 23 детских сада.

https://ria.ru/20211125/zhile-1760691030.html

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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев