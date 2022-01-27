https://ria.ru/20220127/desantniki-1769886445.html

Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей

Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей - РИА Новости, 27.01.2022

Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей

Пентагон дал понять, что костяк американских сил, готовящихся к отправке в Европу, составляют элитные воздушно-десантные части. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T23:53

2022-01-27T23:53

2022-01-27T23:54

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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Пентагон дал понять, что костяк американских сил, готовящихся к отправке в Европу, составляют элитные воздушно-десантные части.В понедельник 8,5 тысяч военных получили приказ быть готовыми к переброске для усиления восточного фланга НАТО в условиях украинского кризиса."Могу сказать сегодня, что эти силы включают подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии... 18-го воздушно-десантного корпуса... 101-й воздушно-десантной дивизии", - перечислил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Он также упомянул военнослужащих из 4-й пехотной дивизии, добавив, что полный список частей Пентагон обнародовать не собирается. США пока не приняли решения о начале развертывания войск, которое должно проходить под эгидой НАТО в странах Восточной Европы.

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

сша

европа

восточная европа

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в мире, сша, европа, нато, министерство обороны сша, джон кирби, восточная европа