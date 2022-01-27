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https://ria.ru/20220127/deputat-1769725881.html
Украина раскрыла "сговор" Путина и Байдена
Украинский депутат попытался уличить Россию и США в сговоре - РИА Новости, 27.01.2022
Украина раскрыла "сговор" Путина и Байдена
США нагнетают ситуацию вокруг Украины, поскольку это входит в "их с Россией план по разделу геополитической карты мира". Таким мнением в эфире телеканала "Наш"... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T09:14
2022-01-27T11:33
в мире
украина
сша
иран
китай
владимир путин
джо байден
россия
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США нагнетают ситуацию вокруг Украины, поскольку это входит в "их с Россией план по разделу геополитической карты мира". Таким мнением в эфире телеканала "Наш" поделился глава политического совета украинской партии "НАШИ" Александр Долженков.Прежде всего он напомнил, что Киев не приобретает военную помощь у западных стран, а получает ее бесплатно.По словам Долженкова, это приведет к катастрофе украинской государственности, которую не спасут ни Соединенные Штаты, ни другие страны — члены НАТО.Он также считает, что российский и американский лидеры достигли некоторых геополитических договоренностей не только по Украине, но и по Ирану и Китаю.В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва не раз заявляла, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html
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в мире, украина, сша, иран, китай, владимир путин, джо байден, россия
09:14 27.01.2022 (обновлено: 11:33 27.01.2022)
 
Украинский депутат попытался уличить Россию и США в сговоре

Депутат Долженков: США нагнетают ситуацию вокруг Украины из-за сговора с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США нагнетают ситуацию вокруг Украины, поскольку это входит в "их с Россией план по разделу геополитической карты мира". Таким мнением в эфире телеканала "Наш" поделился глава политического совета украинской партии "НАШИ" Александр Долженков.
Прежде всего он напомнил, что Киев не приобретает военную помощь у западных стран, а получает ее бесплатно.

"Украина как суверенное государство должна улучшать оборонную способность. <…> Другой вопрос, что нельзя допускать эскалацию", — сказал Долженков.

По словам Долженкова, это приведет к катастрофе украинской государственности, которую не спасут ни Соединенные Штаты, ни другие страны — члены НАТО.
Он также считает, что российский и американский лидеры достигли некоторых геополитических договоренностей не только по Украине, но и по Ирану и Китаю.
Украинский военный на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
08:00
Кто может спровоцировать войну на Украине
В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва не раз заявляла, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
 
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