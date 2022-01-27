https://ria.ru/20220127/deputat-1769725881.html

Украина раскрыла "сговор" Путина и Байдена

Украинский депутат попытался уличить Россию и США в сговоре - РИА Новости, 27.01.2022

Украина раскрыла "сговор" Путина и Байдена

США нагнетают ситуацию вокруг Украины, поскольку это входит в "их с Россией план по разделу геополитической карты мира". Таким мнением в эфире телеканала "Наш"... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T09:14

2022-01-27T09:14

2022-01-27T11:33

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сша

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. США нагнетают ситуацию вокруг Украины, поскольку это входит в "их с Россией план по разделу геополитической карты мира". Таким мнением в эфире телеканала "Наш" поделился глава политического совета украинской партии "НАШИ" Александр Долженков.Прежде всего он напомнил, что Киев не приобретает военную помощь у западных стран, а получает ее бесплатно.По словам Долженкова, это приведет к катастрофе украинской государственности, которую не спасут ни Соединенные Штаты, ни другие страны — члены НАТО.Он также считает, что российский и американский лидеры достигли некоторых геополитических договоренностей не только по Украине, но и по Ирану и Китаю.В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. Москва не раз заявляла, что не вынашивает никаких агрессивных планов и никому не угрожает, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

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в мире, украина, сша, иран, китай, владимир путин, джо байден, россия