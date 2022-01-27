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После стрельбы в Днепре завели уголовное дело
После стрельбы в Днепре завели уголовное дело - РИА Новости, 27.01.2022
После стрельбы в Днепре завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Днепре, причины и мотивы военнослужащего, совершившего преступление, устанавливаются, сообщила в четверг пресс-служба РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T10:24
2022-01-27T10:24
2022-01-27T12:36
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КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Днепре, причины и мотивы военнослужащего, совершившего преступление, устанавливаются, сообщила в четверг пресс-служба государственного бюро расследований Украины.Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что военнослужащий нацгвардии Украины на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. После этого военнослужащий сбежал с оружием."По данному факту начато уголовное производство. Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются. Расследование продолжается. Государственное бюро расследований также подробно изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Госбюро расследований призвало жителей Днепра и района быть внимательными и о любых подозрительных лицах сообщать в правоохранительные органы. Также в ведомстве уточнили, что у военнослужащего, расстрелявшего людей, есть оружие и патроны.Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием" после расстрела людей в Днепре (бывший Днепропетровск), военнослужащему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы, сообщила в четверг пресс-служба государственного бюро расследований Украины."По данному факту возбуждено уголовное производство по пункту 1 и пункту 4 части 2 статьи 115 УК Украины ("умышленное убийство")", - говорится в сообщении.Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что дело квалифицировано также по статье "дезертирство с оружием".
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в мире, украина, мвд украины, южмаш, днепр (город), днепропетровск
10:24 27.01.2022 (обновлено: 12:36 27.01.2022)
После стрельбы в Днепре завели уголовное дело
После расстрела военнослужащим людей в Днепре завели уголовное дело
КИЕВ, 27 янв - РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Днепре, причины и мотивы военнослужащего, совершившего преступление, устанавливаются, сообщила
в четверг пресс-служба государственного бюро расследований Украины.
Ранее пресс-служба МВД Украины
сообщила, что военнослужащий нацгвардии Украины на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш
" в Днепре расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих, в результате чего погибли пятеро человек, еще пятеро ранены. После этого военнослужащий сбежал с оружием.
"По данному факту начато уголовное производство. Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются. Расследование продолжается. Государственное бюро расследований также подробно изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Госбюро расследований призвало жителей Днепра и района быть внимательными и о любых подозрительных лицах сообщать в правоохранительные органы. Также в ведомстве уточнили, что у военнослужащего, расстрелявшего людей, есть оружие и патроны.
Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство" и "дезертирство с оружием" после расстрела людей в Днепре (бывший Днепропетровск), военнослужащему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы, сообщила в четверг пресс-служба государственного бюро расследований Украины.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по пункту 1 и пункту 4 части 2 статьи 115 УК Украины ("умышленное убийство")", - говорится в сообщении.
Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что дело квалифицировано также по статье "дезертирство с оружием".