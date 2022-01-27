https://ria.ru/20220127/daniya-1769745599.html

Власти Дании собрались отменить все антикоронавирусные ограничения

Власти Дании собрались отменить все антикоронавирусные ограничения - РИА Новости, 27.01.2022

Власти Дании собрались отменить все антикоронавирусные ограничения

Власти Дании с первого февраля снимут все введенные ранее в стране антикоронавирусные ограничения, заявила премьер-министр Метте Фредериксен. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T12:12

2022-01-27T12:12

2022-01-27T12:12

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Власти Дании с первого февраля снимут все введенные ранее в стране антикоронавирусные ограничения, заявила премьер-министр Метте Фредериксен."С 1 февраля Дания будет полностью открыта. Мы прощаемся с ограничениями и добро пожаловать в ту жизнь, которую мы знали до коронавируса", — сказала она.Как сообщило датское радио, COVID-19 больше не будет считаться в стране "социально опасным" заболеванием.Однако документ, подтверждающий отрицательный результат тестирования на коронавирус, будет необходим для въезда в Данию определенным категориям путешественников еще четыре недели. В понедельник национальное управление по здравоохранению сообщило о сокращении периода самоизоляции больных COVID-19 без симптомов и с легкими симптомами до четырех дней. Власти приняли такое решение на фоне укрепления коллективного иммунитета благодаря вакцинации, а также меньшего процента тяжелых случаев течения заболевания при штамме "омикрон".В сентябре 2021 года Дания уже снимала ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, однако осенью чиновники были вынуждены ввести их вновь на фоне роста числа заболевших.

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/norvegiya-1769599890.html

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